Aandeel WDP BRU:WDP, BE0974349814

WDP presteert conform de verwachtingenFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSWDP28,38 0,00 0,00 % Euronext Brussel(ABM FN) WDP heeft in 2020 conform de verwachtingen gepresteerd, maar stelde de doelen voor de komende jaren wel naar boven bij. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Belgische investeerder in logistiek vastgoed met noteringen in Brussel en Amsterdam.De EPRA-winst kwam, conform de analistenconsensus samengesteld door WDP zelf, uit op 1,00 euro per aandeel. Dit betekent een stijging van 8 procent, volgens WDP.Van deze winst wil WDP 0,80 euro per aandeel uitkeren als dividend. Ook dit hadden analisten voorzien.De bezettingsgraad bedroeg 98,6 procent per eind december 2020. Een jaar eerder was dit 98,1 procent. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedragen 5,9 jaar.De schuldgraad bleef vrijwel stabiel op 46,6 procent.OutlookVoor 2021 verwacht WDP een stijging van 7 procent van de EPRA-winst naar 1,07 euro per aandeel. Terwijl het dividend over 2021 0,86 euro per aandeel zal bedragen.Analisten die aan de consensus bijdroegen rekenden al op een EPRA-winst van 1,07 euro per aandeel en een dividend van 0,86 euro.Groeiplan 2019-23"2020 betekende een markante stap in het groeiplan 2019-23 en we stellen onze ambities bij", aldus CEO Joost Uwents van WDP vrijdag in een toelichting op de cijfers.WDP heeft volgens de topman zijn groeiambities met 500 miljoen euro aan investeringen tegen eind 2023 verhoogd. Daarmee zou WDP dan op 2 miljard euro aan investeringen zitten.Tegen 2024 voorziet WDP een EPRA-winst van minimaal 1,25 euro per aandeel. Eerder mikte WDP nog op ten minste 1,15 euro aan EPRA-winst per aandeel in 2023. Daarmee komt WDP uit op een cumulatieve groei van 25 procent ten opzichte van 2020."Op deze manier kunnen we bijdragen tot de verdere uitbouw van de kritieke infrastructuur voor de postcovid-economie", voegde Uwents nog toe.Door: ABM Financial News.Redactie: +32(0)78 486 481© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.