Vooràl ben ik op zoek naar een boek / artikels / website waar je dergelijke concretiseringen van de theorie een beetje samen vindt. "Als ratio X een waarde Y bereikt, zou ik het aandeel toch eens wat grondiger bekijken", zoiets. Ik weet niet hoe ik het duidelijker moet uitleggen.Vooràl ben ik op zoek naar een boek / artikels / website waar je dergelijke concretiseringen van de theorie een beetje samen vindt.

"Een" boek? Eentje!? ;-)Probeer het eventueel ook in stapjes,m dat je eens aan een zinnig iemand vraagt waarom diegene een gevaar ziet in een specifiek "mooi" dividendrendement van 7% of zo, of dat iemand juist geen gevaar ziet in een K/W van 94.. En ook cijfers kunnen onderhevig zijn aan visies, zodat er ook geen alles omvattende catalogus van honderden totaal verschillende sommetjes bestaat. Of zoek het gewoon zelf op, eentje per keer, met papieren of digitale bronnen die je bevallen. Liefst neutrale bronnen.Ik weet ook niet of je ineens van niks naarwilt, maar bij voldoende interesse verwijs ik in dat geval graag door naar: vuweb.vu.nl/en/education/executive-ed... of (wellicht iets té oppervlakkig voor de vraag) www.nibesvv.nl/opleiding-effectenbedr... Er is zo ontzettend veel, vanuit meerdere disciplines en perspectieven. Vanuit de aandelen, vanuit de boekhouding, vanuit bedrijfseconomie, vanuit commercie, vanuit onderzoek, vanuit statistiek, vanuit accountancy, vanuit criminologie, et cetera. De meesten raad ik aan om de verdieping van geval tot geval te zoeken en om niet tegelijkertijd meerdere moeilijke studies, tot en met econometrie aan toe, te gaan combineren.Uit de vraag over de EPS (Nederlands: WPA) leid ik af dat het om een beginner gaat, die misschien teveel alles ineen wil. Of door de honderden bomen het bos niet meer zit. Als het niveau nog onder de WPA zit, dan dank ik niet dat je veel hebt aan een boek met "alles'. Doe het stapje voor stapje, zonder dat de methode (alles ineens) een zelfstandig doel is.De WPA noem ik als voorbeeld. Dat deed jij misschien ook. Het nettoresultaat (over een bepaald jaar) is X en het aantal winstgerechtigde aandelen is Y, en de WPA is dan als zelfstandige eenheid niet meer dan X delen door Y.De website Investopedia is over het algemeen bijvoorbeeld een redelijke en neutrale bron, die echter rniet teveel toepast en ook uitzonderingen niet uitputtend beschrijft.Stapje voor stapje, is mijn goed bedoelde raad. Als de WPA al een eerlijke vraag is, en de vragensteller dan maar meteen alle relevante wetenschappelijke disciplines wil induiken, dan lijkt mij dat overenthousiast. Of word lid van een lokale beleggingsstudieclub, en probeer daar periodieke meerdere sommetjes op de agenda te krijgen.Is je toepassing simpel, dan ontgaat het mij waarom je "alles" wilt weten. Dan heb je vaak voldoende aan de belangrijkste getallen per geval, die ook (min of meer vanzelf, en in een ongeforceerd tempo) het vaakst voorkomen. Is je toepassing niet simpel, dan wens ik je veel succes met het tegelijkertijd combineren van heel veel universitaire opleidingen, en met het samenvatten daarvan in "een boek".