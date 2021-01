Aandeel Stern Groep AEX:STRN, NL0000336303

Hedin? Denk niet dat daar nog muziek in zit. Binnen Stern "in de wandelgangen" zingt het volgens meerdere bronnen rond dat de deal niet door gaat. Naam Emil Frey gaat nu rond.

Hoewel het meerdere bronnen betreft is het maar de vraag hoe betrouwbaar deze zijn, uiteraard.

Stern zelf houdt natuurlijk, verplicht, de kaken op elkaar.



Of er een inhaalslag gemaakt gaat worden als de winkels weer open gaan, waag ik te betwijfelen.

Veel bedrijven hangen aan het overheidsinfuus (Stern incluis) en als deze losgekoppeld worden daarvan is het maar de vraag hoeveel van die zombiebedrijven dat overleven. De echte economische klap zal nog moeten volgen.

De particulieren laten het al jaren afweten, want voor velen is een nieuwe auto te duur. Vandaar de gestegen vraag naar gebruikte auto's, die zijn nog betaalbaar voor iedereen. Maar als deze particuliere kopers straks hun baan gaan verliezen is een sprintje naar de showroom om een nieuwe auto uit te zoeken niet het eerste wat in ze opkomt.

Er worden heel veel private lease contracten afgesloten, vrijwel allemaal met de mogelijkheid om de auto in te leveren bij onvrijwillige werkloosheid. Daar gaan nogal wat auto's binnenkomen, in de 2e helft van dit jaar, bij deze leasemaatschappijen.

Bovendien krijgt niet iedere Jan Doedel bij indiensttreding gelijk een lease-auto meer. Zeker met de oplopende werkloosheid hebben werkgevers het (straks) voor het uitzoeken. Veel werknemers zullen geen lease auto meer krijgen, of zelf kiezen voor een zgn. mobiliteitsbudget en zelf zorgen dat ze 2 dagen per week op kantoor verschijnen.

Tel daar bij op dat de marges op de verkoop van autootjes hemeltergend klein zijn, het absorptieratio van de aftersales al jaren tanende is en Stern niet vertegenwoordigt is in enkele belangrijke merken en de vraag blijft over of Stern, voor welke partij ook, wel zo'n geweldige aanwinst is.

Misschien rest alleen de mogelijkheid nog om alles in delen aan de hoogste bieder over te doen. Al zullen er dan enkele onderdelen onverkoopbaar blijken....