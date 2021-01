Aandeel Oranjewoud AEX:ORANW, NL0000370419

Een onderzoek naar wanbeleid Sanderink is gerechtvaardigdCommentaar 3 janDe neergang van de Twentse ondernemer Gerard Sanderink (72) is zo langzamerhand ronduit tragisch. De selfmade miljonair bouwde jarenlang aan een bedrijvenconglomeraat met als kroonjuwelen IT-bedrijf Centric, bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group. Sanderink heeft zo'n 15.000 medewerkers in dienst en is een essentiële leverancier van de overheid.Sanderinks imperium leek onverwoestbaar. Maar het leven van de Quote 500-miljonair staat al enige tijd volledig op zijn kop. Onder de giftige invloed van de al lang geleden als 'cybercharlatan' ontmaskerde Rian van Rijbroek is de zakenman aan een destructieve zuivering begonnen in de top van zijn bedrijven. Voormalige vertrouwelingen en kundige managers verlaten massaal zijn concern. Bij Centric, een voor de Nederlandse infrastructuur essentiële leverancier van IT-systemen, is er van het oorspronkelijke bestuur zelfs niemand meer over. Verder zag Centric klanten vertrekken en de winst halveren.Wat de neergang extra pijnlijk maakt, is de soap rond Brigitte van Egten. Zij werkte jarenlang als directeur bij een van Sanderinks bedrijven en was ook zijn geliefde. Maar met de komst van Rian van Rijbroek in het leven van Sanderink moest 'rivale' Van Egten het veld ruimen.De deels publiekelijk uitgevochten vete met zijn ex — een gênante vertoning waar Van Egten nooit om heeft gevraagd — roept inmiddels de prangende vraag op of Sanderink nog wel capabel is om zijn bedrijven te besturen. Zo lapte Sanderink gerechtelijke uitspraken aan zijn laars, publiceerde lasterlijke informatie over zijn ex via zijn zakelijke accounts, bedreigde een politiefunctionaris en vernietigde in beslag genomen bewijsmateriaal.Pas vorige week liet de raad van commissarissen van beursfonds Oranjewoud, waar Strukton onder valt, van zich horen: Sanderink is onder verscherpt toezicht gesteld. Rijkelijk laat, de reputatieschade is onomkeerbaar. Maar het is nu zaak dat de rvc zijn rug recht houdt en Sanderink bij zinnen brengt. Lukt dat niet dan rest een gerechtelijk onderzoek naar wanbeleid.Daarbij hoort de kanttekening dat Centric buiten het bereik van de Oranjewoud-rvc valt. Maar de advocaat-generaal van de Ondernemingskamer heeft ook een eigen bevoegdheid. Die aanwenden is een paardenmiddel, maar vanwege de cruciale positie die Centric inneemt als overheidsleverancier helaas gerechtvaardigd.