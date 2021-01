Aandeel Van Lanschot Kempen NV AEX:VLK, NL0000302636

Het verschil met de andere financials is ongekend... Na de zeperd van Q1 zag ik de waarde van mijn belegging in vLK kortstondig nagenoeg halveren, maar dat verlies is gelukkig weer vlot omgebogen in winst.

De voorspelling van €20 + €1,50 dividend met een rendement van 7,5% is op een haar na uitgekomen en door een aankoop op €12,50 mag ik zelf op een dubbelcijferig rendement terugkijken.



2020 is verleden tijd en we mogen de inzet voor 2021 bekend maken.



Mijn overwegingen



-20mio winst per kwartaal is het uitgangspunt terwijl voorbije jaren een iets betere resultaten lieten zien.

-de overname van Hof Hoorneman is positief, maar heeft op het geheel geen grote impact

-de winst over 2019 is opgepot en de CET1 ratio zal inmiddels zijn opgelopen tot 26%

-de ECB zal aanbeveling omtrent dividenden doorschuiven naar Q2 of Q3

-het jaarlijks inkoopprogramma ter afdeking van personeelsopties zal worden uitgesteld naar Q4

-de verkiezingen in NL gaan in februari enige onzekerheid geven, de opname in de MSCI smallcap index zal een dempend effect hebben

-februari gaat vLK beleggers niet gelukkig maken, december wel

-grootaandeelhouders als de familie van Lanschot, ten Doeschot en de zusjes Wessels houden van een regelmatige bron van contanten en zo denk ik er ook over:-)



Mijn slotstandvoorspelling voor 31-12-2021 is 18,40 en er wordt dit jaar in totaal €4,45 aan ons overgemaakt (€1,45 dividend 2019, €1 dividend 2020 en €2 kapitaalteruggave)

De €18,40 lijkt weliswaar laag, maar is het gevolg van ex dividend verkoopdruk.