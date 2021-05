Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY, NL0012015705

Leuk nieuws, al die extreem drukke dagen voor Thuisbezorgd. Wordt dit een jaarlijkse trend? Eten bestellen op 3e kerstdag en 1 januari? Ook dit artikel bewijst maar weer eens dat eten bezorgen geen substituut is voor uiteten. Mensen willen gemak en zijn bereid daar voor te betalen.



Overigens is het aandeel short verder uitgebreid door 3 partijen;

30 Dec 2020 Omni Partners 0,85%

29 Dec 2020 Magnetar Finance 0,57%

29 Dec 2020 Tudor Investments Corporation 0,50%



Wat de beweegredenen van de betreffende fondsen zijn weet ik niet precies. Ik heb ze even gegoogeled en bijvoorbeeld Tudor Investments Corporation wordt geleid door Paul Tudor Jones, zoek ik even verder kom ik op zijn strategie:



'' One principle from Paul of become a successful trader is to sell whatever is trading below it's 200-day moving average to protect your portfolio from any real big draw-downs. If you manage to do so you will always be protected for any market crash, he says.''



Ga ik vervolgens de 200-MA erbij pakken dan zien we dat JET momenteel daaronder handelt, deze short positie is dus al te verklaren. Mocht ik nog wat tijd over hebben zal ik eens in de andere fondsen duiken, al stemt deze verklaring mij al wat positiever over het aandeel short.