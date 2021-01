Aandeel KPN Koninklijke AEX:KPN, NL0000009082

LONDEN / AMSTERDAM (Reuters) - Het Europese private-equityfonds EQT voert voorbereidende gesprekken met KPN NV over een mogelijk overnamebod dat het grootste Nederlandse telecommunicatiebedrijf zou kunnen waarderen op ongeveer $ 13 miljard, aldus een bron met kennis van zaken.

EQT heeft de afgelopen weken zowel het management van KPN als de Nederlandse overheid benaderd om een ??mogelijke deal te bespreken, aldus de bron.



Het buy-outfonds, opgericht in Zweden in 1994 en geleid door Chief Executive Christian Sinding, werkt samen met JPMorgan aan een mogelijke deal, zei de bron, maar de onderhandelingen verkeren nog in een pril stadium en geen deal is zeker.



KPN's topinvesteerder America Movil, die 16% van het Nederlandse bedrijf bezit, is niet op de hoogte gebracht van de discussies, die voor het eerst werden gemeld door Bloomberg, voegde de bron eraan toe.



EQT en KPN weigerden commentaar te geven, terwijl America Movil niet direct beschikbaar was.



Het aandeel KPN steeg donderdag bijna 6,5% naar 2,64 euro.



Op 28 oktober vertelde KPN-baas Joost Farwerck aan verslaggevers tijdens de resultaten van het derde kwartaal van het bedrijf dat KPN niet van plan was te worden gekocht, maar open stond voor interesse.



"Als iemand met een interessant voorstel komt, kunnen we altijd luisteren, maar we zijn er niet op gefocust", zei hij.



KPN, met een marktwaarde van 11 miljard euro, concurreert met VodafoneZiggo en T-Mobile in de sterk geconcentreerde Nederlandse markt en heeft een decenniumlange omzetdaling te verwerken gekregen. Farwerck heeft gezegd dat hij geen snelle opleving verwacht.



EQT is eigenaar van het op een na grootste glasvezelnetwerk van Nederland, DeltaFiber, en kan het gebruiken als een middel om delen van de glasvezelactiviteiten van KPN te kopen en wat synergieën of kostenbesparingen te realiseren als een regelrechte overname de zegen van Nederlandse overheidsfunctionarissen niet wint. , zei de bron.



In mei keurde de Nederlandse regering een wet goed die het mogelijk maakt om overnames van bedrijven in de telecommunicatiesector te blokkeren die zij niet in het belang van de nationale veiligheid acht.



"Elke deal voor KPN moet vriendelijk zijn. EQT zal nooit vijandig worden", aldus de bron.



Het ministerie van Economische Zaken, dat toezicht houdt op KPN, heeft donderdag niet gereageerd op verzoeken om commentaar.



Een poging om in 2013 KPN te kopen voor 8 euro per aandeel, door America Movil, mislukte op de gifpillen van KPN, die nog steeds aanwezig zijn.



Door Pamela Barbaglia en Toby Sterling



Een oud bericht, maar in deze uitvoering nergens zo goed omschreven.



Waarom zou je de tweede grootste glasvezel aanlegger van ons land negeren?



"het ministerie van economische zaken dat toezicht houdt op KPN"



Dit is een hele dure regel, KPN is dus helemaal niet genoteerd, de notering is fictie, optisch bedrog.