Aandeel Pharming Group AEX:PHARM, NL0010391025

Beste Board, ik richt mijn woord tot U wetende dat er mee gelezen wordt.



Op de rand van 2020, wat een super stress vol jaar was moet mij het volgend van het hart.

Kritiek moet kunnen zeker als dat opbouwend is.

Mijn hoop is een 2021 vol van open en transparantie in de bedrijfsvoering, immers dat is wat de USA nodig heeft en wat de EU jaren heeft moeten ontberen wij de beleggers hebben moeten ontberen het zij zo.

Velen denken hier anders over en raken gefrustreerd! Maar Bio is Bio niets is zeker.



Ik stel voor het volgende decennium te starten met deze wens in gedachte.

Maak van Pharming een open en duidelijk in de communicatie zijnde bedrijf voor de belegger en voor Pharming zelf



Het vaak schofterige gedrag zette mij aan mijn verzoek om PB info op de IEX site te plaatsen te doen intrekken.

Ik weet dat de directie mijn verzoek in overweging hebbende hier blij om was.

Want die molensteen verdween.

Toch is mijn wens dit nogmaals te willen overwegen met andere woorden voorzie IEX beleggers van PB info.

Dit verzoek is mede om de diversiteit van PB momenten door de USA notering dus bij deze.



Beste Pharming medewerkers waar ook ter wereld een mooi gezond maar ook productief en winstgevend 2021.



Beste Board leden , en Sijmen de Vries als CEO ook U wens ik het allerbeste voor 2021 op een vruchtbaar jaar proost.



Beleggers in Pharming jullie wens ik voor 2021 mijn afgegeven koersdoel van 31-12-2020 dat het maar soon very soon mag komen.



De beste wensen en een gezond en voorspoedig 2021



Ruud..