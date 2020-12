Aandeel ACACIA PHARMA BRU:ACPH, GB00BYWF9Y76

Beste Leden,



2020, een jaar dat we nooit meer zullen vergeten.

De wereld op zijn kop.



2020, het jaar waar Acacia Pharma bewezen heeft dat ze onze aandacht waard is.

Ondanks het moeilijke klimaat, hebben ze Barhemsys en Byfavo goedgekeurd gekregen.

Er werden oplossingen gezocht voor de geldzorgen en toekomstplannen werden uitgewerkt.



Deze plannen zullen werkelijkheid worden in het nieuwe jaar die voor de deur staat.

2021 zal het jaar worden dat ervoor het eerst omzet wordt gecreëerd. Stilletjes aan zullen we de koersdoelen in zicht krijgen.



2021 zal weer voor nieuwe uitdagingen zorgen.

Licentie overeenkomsten, uitbreiding verkoop Barhemsys buiten USA, APD 403, Nasdaq notering...



En mogen we afsluiten met het idee dat Acacia op geen enkele manier door de mand is gevallen in 2020.

Iedere stijging en daling konden we verklaren... we weten met welk vlees we in de kuip zitten.



Like a Phoenix,

She will Rise

Like an Eagle,

She Flies

She dreams a Paradise...



Sirlander