Aandeel TomTom AEX:TTM, NL0013332471

Indien ik kijk naar het verleden zie ik enige gelijkenis met de huidige situatie.



De FF's maakten gebruik van de markt om via de IPO het potentieel aan verdiencapaciteit van hun PND's te verzilveren.



Zij brachten hun belang in ad 13,5 miljoen en kregen daar bij de IPO 437,5 mio voor terug.



Zij incasseerden daarvan ieder 160 mio.



De introductie was een doorslaand succes.

Omdat de markt altijd het verdienpotentieel van het aandeel inprijst liep de aandeelprijs op van 17,50 euro bij introductie tot 56 euro in 2007.

Dit alles ingegeven op basis van de enorme groei in het aantal verkochte PND's.

De FF's dachten er niet over na om hun restant belang ad 277,5 mio te verzilveren tegen 877,5 mio in het zicht van die mooie toekomst.



De realiteit was anders.

Google mengde zich op het strijdtoneel van de navigatie en zorgde er in 1 klap voor dat de koers terugviel naar 4 a 5 euro in 2008 en Tomtom moest vrezen voor haar voortbestaan.

De FF's besloten hierop van de 160 mio die zij tijdens de IPO hadden ontvangen 40 mio weer terug te pompen in het bedrijf om het vege lijf te redden.

Deze reddingsoperatie is in zoverre succesvol,gebleken, dat zij inmiddels een transitie hebben doorgevoerd van een HW-consumer bedrijf naar een C&S-btb bedrijf en waarbij de ingezette 40 mio zijn terugbetaald middels een kapitaaluitkering van 80 mio.



Afhankelijk van de acceptatie van hun HD-maps staan de FF's weer voor zeer turbulente tijden.



Zij hebben 200 mio veiliggesteld tot op heden maar kijken nog steeds aan tegen een verlies op hun uitgangspositie van 126 mio( 14.702 mio X 17,50 - 8,62).



Wat zal het verdienpotentieel worden van de HD-maps is de grote vraag en wat zullen de FF's dan besluiten.



Het lijkt er nl op dat TT met haar HD-maps hetzelfde "goud" in handen heeft als destijds met haar PND's.

Is TT in staat om het verdienmodel zodanig voor het voetlicht te brengen dat er eenzelfde positieve boost uitgaat naar de koers van het aandeel.

En wat zal de reactie zijn van de FF's indien de koers weer oploopt naar de 17,50 euro tijdens de introductie 16 jaar geleden of de 56 euro die er tijdens de hoogtijdagen voor TT werd neergelegd.



Blijven zij ijzerenheinig vasthouden aan het door hen geprojecteerde verdienmodel van enkele euro's met daarbij koersen die de oude ATH zullen overtreffen of kiezen zij onderweg voor de zekerheid in het gegeven dat een disruptie altijd op de loer ligt waardoor het "potentiele goud" in een klap veranderd in "blik".