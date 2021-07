Grondstoffen« Terug naar discussie overzicht

AVZ Minerals tekent eerste 5-jarige afnameovereenkomst met Ganfeng Lithium



George Tchetvertakov

24 december 2020



Minerale exploratiebedrijf AVZ Minerals (ASX: AVZ) kwam vanmorgen uit een handelsstop om zijn eerste afnameovereenkomst ooit aan te kondigen voor zijn Manono-project in de Democratische Republiek Congo (DRC).

AVZ heeft een langdurige afname-samenwerking getekend met GFL International, een dochteronderneming van China's grootste producent van lithiumverbindingen, Ganfeng Lithium.

In een verklaring aan de markt zei AVZ dat het een afnameovereenkomst voor spodumeenconcentraat had gesloten met GFL, voor een initiële termijn van 5 jaar inclusief een optie tot verlenging met nog eens 5 jaar.

De algemeen directeur van het mineraalbedrijf, Nigel Ferguson, legde uit dat een van de belangrijkste hoogtepunten van de overeenkomst de toezegging van Ganfeng is om 30% van de verkoopbare jaarlijkse tonnage van het Manono-project te kopen en beschreef de deal als een "enorme goedkeuring" van het project.

Overeenkomst kernbegrippen



De 5-jaar afname overeenkomst aangekondigd bepaalt vandaag een jaarlijkse aanvoer van 160.000 droge metrische ton spodumeen concentraat, met een graad van 6%, van 2023.

Wat de prijsstelling betreft, zijn de twee partijen overeengekomen dat de prijzen worden bepaald aan de hand van een formule die verwijst naar de prijsstelling van lithiumcarbonaat en lithiumhydroxide, met passende kwaliteitsaanpassingen en een "geschaald kraagprijsmechanisme" omvat.

Als de termijn met nog eens 5 jaar wordt verlengd, kan een herziening van de prijsformule worden gestart met verwijzing naar overeengekomen marktparameters, zei AVZ.

Belangrijk is dat de overeenkomst bepalingen bevat voor beide partijen om zich te concentreren op de ontwikkeling van milieu, maatschappij en governance (ESG).

Zoals Small Caps in oktober meldde, begon AVZ opnieuw met het boren van geologische diamantkernbronnen bij zijn Manono lithium-tin-project in de DRC nadat ambtenaren de reisbeperkingen de maand ervoor hadden opgeheven.

In dezelfde maand begon AVZ met boren in de Roche Dure-putvloer met in totaal 10 nieuwe geologische gaten voor 1.700 m, als onderdeel van een boorprogramma van 4 weken.

AVZ bezit nu 75% van Manono, terwijl de regering van de DRC een belang van 25% heeft. In september van dit jaar koos AVZ ervoor om zijn belang in het project te verhogen tot 75% door een belang van 10% van een Congolese entiteit te kopen voor US $ 15,5 miljoen (A $ 20,1 miljoen).

Omgaan met een gigant



Ganfeng is een vooraanstaande wereldwijde producent van batterijmaterialen die zijn productiecapaciteit voor zowel lithiumcarbonaat als lithiumhydroxide blijft uitbreiden.

Het bedrijf is 's werelds op twee na grootste en China's grootste producent van lithiumverbindingen en' s werelds grootste producent van lithiummetalen in termen van productiecapaciteit, in 2017.

"We zijn erg verheugd deze besprekingen met GFL af te ronden en onze eerste lithiumafnameovereenkomst te ondertekenen", aldus de heer Ferguson.

"Het feit dat we onze eerste afnameovereenkomst hebben getekend met China's grootste producent van lithiumverbindingen, bevestigt alleen maar onze overtuiging dat het Manono-project van wereldklasse is," zei hij.

Nu de afnameovereenkomst is getekend en de productie online komt, kijkt AVL al naar de horizon.

"In de komende maanden kijk ik uit naar de afronding van andere afnameovereenkomsten waarover momenteel wordt onderhandeld, niet alleen voor onze lithiumproducten maar ook voor onze tin- en tantaalmaterialen", aldus de heer Ferguson.

"Deze SC6-afnameovereenkomst met GFL zal het bedrijf ook enorm helpen bij het voldoen aan alle opschortende voorwaarden die vereist zijn voor onze toekomstige financiers," voegde hij eraan toe.