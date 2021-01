Aandeel Eurocastle Investment AEX:ECT, GB00B94QM994

Kampioen Darts:



21 december 2020 13:05

En ineens zit er weer leven in dit draadje...



Ik heb ECT direct na de afsplitsing verkocht omdat ik vreesde dat de gehele voorzieningenpot zou worden opgebruikt, deels aan restkosten uit de pre doValue tijd, deels aan rechtszaken en lopende kosten.



Maar misschien valt het allemaal wel mee. Ja, er worden kosten gemaakt, €1,1m in het eerste halfjaar, en die kosten blijven nog wel even doorlopen totdat alles verkocht is. En dat kan nog wel even duren, want het belang in de NPL pool zal waarschijnlijk pas eind 2023 verkocht kunnen worden. Wel lijkt het logisch dat de kosten zullen afnemen als de OG avonturen zijn afgerond.



Eind Q3 bedroeg de NAV €7,46 pa, maar daar kunnen we dus al €1,22 aan toevoegen als een onverwacht kerstkadootje. Dan is er ook nog een voorzieningenpot van ruim €8,50 per aandeel, die destijds misschien wel te voorzichtig was ingeschat. De opbouw van die pot is mij niet geheel duidelijk, in ieder geval voor de dekking van de lopende kosten van ruwweg €1,20 pa per jaar. Rechtszaken lopen er volgens mij nu niet meer, de rest zal dan voor de winstdeling zijn waar Stapelaar het over had. Maar als dat 25% van het meerdere boven een NAV van voor mijn part €7,00 is dat ook nog wel te overzien.



Boekwinsten boven de in Q3 gerapporteerde NAV lijken mij wat optimistisch, maar ik geloof er wel in dat er nog wat vrij zal gaan vallen uit de voorzieningen de komende tijd. Dus alles opgeteld zou het best kunnen zijn dat er wat meer dan €10 p.a. uitgekeerd gaat worden, misschien al een deel in 2021?



Ook interessant om te zien dat de directie heeft besloten om salaris in te leveren in ruil voor nieuwe aandelen ECT, zegt ook wel wat. Dat was voor mij de voornaamste trigger om weer in te stappen. De directie zorgt weliswaar erg goed voor zichzelf maar laat voldoende kruimels over voor de rest.