Aandeel MOREFIELD GROUP AEX:MORE1, CWN814651014

September 4, 2020Halfjaarcijfers Morefield Group NVCategory : PersberichtenMorefield Group NV heeft over de eerste zes maanden van 2019 een licht negatief resultaat behaald (0,04 miljoen euro negatief). Het resultaat wordt bepaald door de doorlopende kosten die verband houden met de beursnotering en de governance.In eerdere berichten is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen. In aanvulling daarop meldt Morefield momenteel ook andere opties worden onderzocht.Met grootaandeelhouder Value8 is eerder dit jaar afgesproken dat zij de lopende kosten financiert. Vorig jaar is overeenstemming bereikt over de verstrekking van een lening van 150.000 euro, die – naar aard en voorwaarden – kwalificeert als eigen vermogen. Het eigen vermogen was op 30 juni 2020 licht positief.Voor de volledige halfjaarcijfers wordt verwezen naar de website van Morefield Group. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.July 10, 2020AVA Morefield Group stemt unaniem in met alle agendapuntenCategory : PersberichtenGisteren, donderdag 9 juli 2020, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Morefield Group NV plaatsgevonden. Morefield Group is verheugd dat de AVA – waarin 71,6 procent van de aandelen was vertegenwoordigd – unaniem heeft ingestemd met alle geagendeerde voorstellen.De AVA heeft unaniem ingestemd met:• de vaststelling van de jaarrekening van Morefield Group over het boekjaar 2019• décharge van het Bestuur• décharge van de Raad van Commissarissen• herbenoeming van de heer De Vries tot commissaris• machtiging voor de keuze voor de accountant.March 18, 2020Morefield Group break-even in 2019Category : PersberichtenNa een nettowinst van 30,1 miljoen euro in 2018 heeft Morefield Group NV het boekjaar 2019 ongeveer break-even afgesloten. Het nettoresultaat kwam uit op 0,06 miljoen euro negatief. De instandhoudingskosten werden op een laag niveau gehouden.Morefield Group NV was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Die verkoop biedt nieuwe mogelijkheden voor Morefield om – binnen de statutaire doelomschrijving – activiteiten te ontplooien. Morefield verwacht geen effect van het Covid-19 virus.Voor het jaarverslag 2019, inclusief goedkeurende verklaring van de accountant, wordt verwezen naar de website van Morefield Group NV. Binnenkort zal daar ook nadere informatie worden gepubliceerd over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.Morefield Group NV