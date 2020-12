Aandeel Value8 AEX:VALUE, NL0010661864

VALUE8 | JAARBERICHT 20191|7,15201820192017201620152014201320122011201020090,4120080,41Aandeelhoudersbriefoktober 2020Value8N.V.

Bussum, 21 oktober 2020Geachte aandeelhouder, Wij sturen u deze aandeelhoudersbrief om u op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen bij Value8 in het derde kwartaal van 2020.Dat doen we tegen de achtergrond van een –door COVID-19 –moeilijk economisch jaar. De impact daarvan was het hevigst tijdens de lockdown (maart-mei), maar ook de maatregelen om de tweede golf te beteugelen,hebben een drukkend effect op economie en bedrijfsleven. Dit resulteert in een somber economisch plaatje voor de komende 6 tot 12 maanden. Dat de aandelenbeurzen zich daar (nog) weinig van aantrekken,is terug te voeren op de extreem lage rentestand en de bereidheid van beleggers om –bij gebrek aan alternatieven –bedrijven te waarderen op de verwachte winstgevendheid voor 2021, 2022 of daarna.

Trouw aan strategische uitgangspunten

Ook de bedrijven waar Value8 in investeert,voelen de effecten van COVID-19. Wij proberen deze periode zo goed als mogelijk door te komen door trouw te blijven aan onze strategische uitgangspunten:-Investeren in MKB bedrijven (private equity) en beursgenoteerde smallcaps-Nadruk op sectoren die harder groeien dan de economie-Waarde toevoegen door add-on acquisities-Sterke financiële basis-Spreiding in de portefeuille-Focus op waardecreatie op lange termijn



Het is verheugend te zien dat deze strategie ook in tijden van crisis zijn vruchten afwerpt. Over het eerste halfjaar 2020 heeft Value8 goede prestaties neergezet. Onze belangrijkste bedrijven presteerden goed, het eigen vermogen per aandeel steeg van 7,00euro naar 7,05 euro en de solvabiliteit bleef met 94,4 procent op een buitengewoon hoog niveau. Deze positieve trend heeft zich in het derde kwartaal voortgezet. De relatief goede gang van zaken is ten dele te danken aan de sectorfocus van Value8 met hetzwaartepunt opde sectoren gezondheidszorg en technologie. Hieronder worden enkele belangrijke ontwikkelingen in het derde kwartaal aangestipt.



Kersten: succesvolleintegratie HMC, jaarprognose omhoogBij Kersten (medische hulpmiddelen) werd een goed eerste kwartaal 2020 gevolgd door een minder tweede kwartaal. In het derde kwartaal is de autonome groei weer hervat. Aan het eind van het eerste halfjaar (19 juni 2020) werd Hulpmiddelencentrum (HMC) overgenomen waarmee de positie van Kersten in de Wmo markt (Wet maatschappelijke ondersteuning) aanzienlijk werd versterkt. De afgelopen maanden is vol ingezet op een soepele integratie van HMC en de continuïteit van de dienstverlening. Die inspanningen worden gewaardeerd, getuige de positieve reactie van cliënten en gemeenten op de dienstverlening vanuit Kersten. Ten tijde van de halfjaarcijfers werd de verwachting uitgesproken dat de omzet van de combinatie over geheel 2020 uit zou komen op 43 tot 47 miljoen euro. Inmiddels kan die verwachting worden verhoogd naar 45 tot 49 miljoen euro omzet. Dat zou een omzetverbetering betekenen van 30 tot 40 procent ten opzichte van 2019.



AmsterdamGold (handel en opslag edelmetaal) heeft in het derde kwartaal de verhuizing afgerond. Dankzij de gewaardeerde inspanningen van management en medewerkers kon de dienstverleningzonder problemen worden gecontinueerd. AmsterdamGold was in de eerste helft van 2020 gezond winstgevend en dat is ook in het derde kwartaal het geval. Gezien de enorme overheidstekorten en de kunstmatig lage rente is een toenemende vraag naar edelmetaal te verwachten.



Skysource (cloud service provider) groeide in het derde kwartaal conform verwachting, waarbij wel wordt opgemerkt dat de lockdown de mogelijkheden om nieuwe klanten te werven beperkt. De ambitie om via autonome groei en add-on acquisities te groeien staat overeind.



Value8 verwacht dat de in 2019 aan BPG (zorgwonen) verstrekte lening in het vierde kwartaal volledig zal zijn afgelost, nadat in het derde kwartaal een belangrijk deel van de openstaande lening werd afgelost. Ons nieuwe initiatief in deze sector, PAVO Zorghuizen, heeft in juni 2020 twee vestigingen van BPG overgenomen. PAVO zal zich in eerste instantie focussen op de optimalisatie van de bedrijfsprocessen en het bestuderen van mogelijkheden om additionele vestigingen toe te voegen.



Beursgenoteerd:koersherstelen uitkering in aandelen De beursgenoteerde belangen zijn in het derde kwartaal licht in waarde gestegen. De koersen van Neways (>5% belang) en Ctac (>10% belang) herstelden, gesteund door beter dan verwachte halfjaarcijfers. Op 20 oktober 2020 werd de uitkering van aandelen MKB Nedsense en IEX geëffectueerd. Aandeelhouders Value8 hebben een uitkering ontvangen van 0,1 aandeel IEX Group plus 1,25aandeel MKB Nedsense per gewoon aandeel Value8. Deze uitkering ten laste van het nominale kapitaal is belastingvrij. Doel van de operatie is het vergroten van de free float (het aantal vrij verhandelbare aandelen) en daarmee het bevorderen van de handel. De ontwikkelingen bij IEX zijn positief met het aantreden van een nieuwe managing director (Mark Termeer) en de verbetering naar een positieve EBITDA.

InvesteringenNa de forse investeringen in het tweede kwartaal (o.a. de overname van HMC) was het derde kwartaal wat rustiger. In de sector houthandel/bouwmaterialen werd het belang in certificaten Concordia iets uitgebreid. In het beursgenoteerde segment werden de belangen in goudmijnaandelen, als hedge tegen massale geldschepping, iets vergroot. Vooruitzichten: positief met slag om de armDe verwachting blijft dat de positieve ontwikkeling van niet-beursgenoteerde bedrijven in portefeuille zich in het vierde kwartaal zal voortzetten. Gezien de onzekerheden rond COVID-19 en de afhankelijkheid van het beursklimaat, spreekt Value8 geen concrete verwachting uit voor het gehele kalenderjaar 2020. Value8 blijft actief kijken naar mogelijkheden om de bestaande bedrijven te versterken en nieuwe investeringskansen te benutten.

Value8 NV Gerben Hettinga Peter Paul de Vries