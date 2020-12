Aandeel Novacyt PSE:ALNOV, FR0010397232

Leek me zinvol om eens samen te vatten wat we nu dit jaar zijn tegen gekomen in PB's

Ik kijk dan ook uitsluitend naar pb's, harde data.

Vanuit die data kunnen we consequenties trekken of juist weer niet

wat ik dan belangrijk vind zijn:

- verkoopcijfers (euro en hoeveelheden)

- data van berichtgeving

- produktie opschaling

- outlook



31/01 launch Corona test

07/02 33.000 test besteld en 30 andere landen hebben interesse om te bestellen.

17/02 288K test requests for quotations, tevens eerste investering in produktiefacaliteit

28/02 1,1 mio sold Global life science komt in het stuk naar boven voor Asian territories

12/03 orders voor 2,3 mio, eerste outsourcource(biotype) in eu, upscale naar 2 mio test, factor 10

16/03 orders voor 4,3 mio, UK eerste orders

20/03 orders voor 9,6 mio, verdere capaciteit uitbreiding

30/03 orders voor 19,6 mio biotype and UK samen 4 mio test per maand

15/04 binnen 2 maand naar 8 mio test per maand

27/04 contract Uk 288k test per week voor 6 maand (63 mio pond)

29/04 orders 103 mio!!!!

02/06 orders 135 mio,

02/07 72 mio omzet h1 tweede half jaar meer omzet dan h1

17/09 officiële h1 cijfers en outlook, overstijgt 150 mio

29/09 UK order minimaal 160 mio over 14 weken (120 mio 2020)



Heb ergens de opschaling maal 100 gemist... als 2 mio test factor 10 was is 100 geloof ik 20 mio tests.

Eerste wat mij opvalt is dat het volledig stil valt na 2-06 waar er 135 mio aan orders kan worden geboekt. 11 trading updates en produktieopschaling in h1.

Wat we 100% weten is dat de orders 135 mio van 2-06 plus UK order 120 mio(minimaal 2020)

In ieder geval zoals uit PB's blijkt 255 mio omzet.

na 2-06 heeft geen enkel land meer besteld behalve UK? Nee natuurlijk niet.

Hoe blijft de outlook dan staan van groter dan 160 mio?

