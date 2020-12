Aankondiging van koersgevoelige informatieArnhem, Nederland8 december, 2020 22:00 CETVoor directe publicatieOnder de overeenkomst worden alle uitstaande aandelen van HyGear’s moederbedrijf, Green Vision Holding (“HyGear”), overgedragen aan Xebec Europe, een volledige dochteronderneming van Xebec Adsorption Inc. (Xebec). De aandelen zijn gewaardeerd op een bedrag van € 82 miljoen, waarvan € 42 miljoen in cash zal worden betaald en het restant in aandelen Xebec tegen een waardering van de gewogen gemiddelde handelskoers van de laatste 15 dagen voor 8 december 2020, welke verhandelbaar zullen zijn aan de TSX Venture Exchange in Toronto, Canada. De verwachting is dat de overname wordt afgerond op of rond 30 december 2020. Dit is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties en andere gebruikelijke condities.De combinatie van Xebec’s groen-gas en HyGear’s waterstofgeneratoren vormen een robuust, concurrerend en direct beschikbaar product voor de productie en levering van groene waterstof. Daarnaast zal de combinatie van beide bedrijven er voor zorgen dat er een grotere verkoop- en serviceorganisatie ontstaat waardoor beide bedrijven hun klanten nog beter kunnen bedienen. HyGear zal integraal onderdeel worden van Xebec Europe en het hoofdkantoor zal gevestigd blijven in Arnhem, Nederland.“De activiteiten van beide bedrijven gaan goed samen, dit zorgt ervoor dat wij ons in een unieke strategische positie kunnen plaatsen voor de waterstof economie. Samen met Xebec kunnen wij onze groei nog verder versnellen en kansen creëren voor onze klanten, partners en personeel wereldwijd,” aldus Marinus van Driel, CEO van HyGear.“ We hebben ons bedrijf kunnen ontwikkelen dankzij een gedreven groep medewerkers en voortdurende steun van ontwikkelingsmaatschappij OostNL en een trouwe groep beleggers die onze aandelen verhandelen op de NPEX effectenbeurs. We zijn OostNL dankbaar voor het verstrekken van financiering in meerdere rondes, het leveren van kennis en het ontwikkelen van een governance structuur die de basis vormt voor onze volgende groeifase met Xebec.” Na afloop van de transactie zal HyGear CEO Marinus van Driel worden benoemd als President van Xebec Europe en gaat hij deel uitmaken van het wereldwijde management team van Xebec Adsorption Inc.Kurt Sorschak, Voorzitter, CEO en President van Xebec Adsorption Inc.: “Wij geloven dat waterstof de energiedrager van de toekomst zal worden. HyGear heeft over de jaren een groeiende en winstgevende onderneming weten op te bouwen. Dit, door in eerste instantie waterstof te verkopen aan industriële gebruikers en door later met behulp van dezelfde technologie ook waterstof aan te bieden aan de groeiende markt voor waterstof tankstations. De technologieën van HyGear bieden kansen in groen-gas en waterstof toepassingen, hier gaan we ons dan ook verder op richten. Tevens gebruikt een deel van de bestaande klanten van Xebec al waterstof.”Gedurende de periode tussen aankondiging en afronding van de transactie zullen de HyGear aandelen (Certificaten) verhandelbaar blijven op het NPEX platform. Na het sluiten van de overeenkomst zal de handel op het NPEX platform gestopt worden en zullen de certificaten worden ingenomen. Gedetailleerde informatie over de laatste handelsdag op het NPEX platform en de afhandeling met houders van certificaten van aandelen zal gedurende de komende weken gedeeld worden. De aandelen van Xebec die worden toegekend aan HyGears publieke aandeelhouders zullen onderhavig zijn aan een lock-up periode van 4 maanden. De aandelen van de twee grootaandeelhouders (SDi Technology Ventures en Oost NL) zijn onderhavig aan een lock-up periode van 15 maanden. De eerste aandelen van deze grootaandeelhouders zullen geleidelijk vrijvallen vanaf 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst.Gezien de transactie betrekking heeft op het gehele aandeelkapitaal van HyGear resulteert dit in een situatie waar de obligatiehouders op basis van de algemene voorwaarden van de obligaties per direct kunnen vragen om een volledige vervroegde terugbetaling van de obligaties. De warrants, die uitgegeven zijn in combinatie met de laatste obligatie uitgifte zullen komen te vervallen. Dit in overeenstemming met de bijbehorende voorwaarden van deze warrants. De obligatiehouders zullen over het bovenstaande nog nadere informatie ontvangen