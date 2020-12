Een combinatie van Black Friday, coronadrukte en een oproep van burgemeesters om vooral online te bestellen zorgde er vorige week voor dat PostNL tegen zijn uiterste limiet aanzat. Als gevolg daarvan moest het bedrijf enkele webwinkels teleurstellen en kon het niet alle pakketten meer ophalen. Deze draconische maatregelen hoeven we dit jaar niet meer te verwachten.



Dat legt Carlos Mendes Aguiar, commercieel directeur pakketten Benelux bij PostNL, uit in gesprek met Twinkle. Volgens Mendes Aguiar is PostNL nu weer in staat om alle pakketten op te halen en loopt de periode tot Kerst traditioneel anders dan bij relatief korte piekperiodes zoals Black Friday en Sinterklaas. ‘Wij hebben dit jaar in hele korte tijd de capaciteit moeten opschalen. In eerste instantie 40 procent en daarna nog eens 30 procent. Tot nu was het altijd voldoende om de pakjes – soms met een dag vertraging – uit te leveren. Maar de extreme drukte rond Black Friday had niemand voorzien. Op dit moment zijn wij in staat om alle pakjes op te halen. Na Sinterklaas gaan de meeste mensen aan Kerst denken en dan heb je bijna drie weken om bestellingen te doen. Dus je merkt dat dat gefaseerd gebeurt.’



Tiental webwinkels de dupe

Naar aanleiding van die extreme drukte en gevolgen voor sommige webwinkels stuurt PostNL vandaag een video naar de aangesloten webwinkeliers. Daarin blikt het bedrijf terug op de situatie en legt uit hoe het dan toch kon gebeuren dat bij enkele webwinkels de pakketten niet konden worden opgehaald. Mendes Aguiar: ‘Het is uiteindelijk een klein percentage webwinkels geweest waarbij een deel van de pakketten niet is opgehaald en we begrijpen heel goed dat dit ontzettend vervelend was. We hebben dit gedaan omdat de toevoer zo groot werd dat wij deze maatregelen wel moesten nemen omdat anders het systeem zou vastlopen. We schetsen natuurlijk vooraf verschillende scenario’s. We kunnen een maximaal aantal pakketten aan, en als deze situatie zich voordoet dan moeten we de toevoer even stoppen om te voorkomen dat het fout gaat. Dus we hebben bij grotere webklanten het verzoek neergelegd om een rit bijvoorbeeld een paar dagen uit te stellen en de toevoer iets af te remmen. Als je als webwinkel één rit per dag hebt en we komen één of twee dagen niet, dan kan ik mij voorstellen dat er webwinkels zijn die zeggen: als PostNL twee of drie dagen niet komt dan heeft dat veel gevolgen. Maar uiteindelijk zijn we het ook bij die webwinkels komen ophalen na twee of drie dagen.’



Piekvergoeding

En dan is er nog de piekvergoeding, die dit jaar voor het eerst door PostNL werd ingevoerd. Webwinkels betalen in de piekperiode 25 eurocent per pakket extra vanwege de maatregelen die PostNL neemt om de feestdagendrukte aan te kunnen. Maar als vervolgens pakketten niet worden opgehaald, krabben veel webwinkeliers zich toch achter de oren. Mendes Aguiar: ‘Ik kan mij voorstellen dat dat inderdaad vreemd overkomt. Wat wij doen in deze periode is extra capaciteit neerzetten om de extra volumes aan te kunnen. Dat zijn investeringen in extra locaties, meer vrachtwagens, personeel en bezorgbusjes. Die kosten zijn best fors en maken we om de webwinkelier beter te bedienen. Je ziet nu dat er zelfs nog meer pakketten het netwerk inkomen dat wij hadden voorzien, dus achteraf gezien hadden we nog meer capaciteit moeten toevoegen. De toeslag die wij vragen is echt een capaciteitsuitbreiding toeslag.’



150 miljoen investeren in capaciteit

Het uitbreiden van de bezorgcapaciteit is ook een onderwerp dat bij PostNL hoog op de agenda staat voor het komende jaar. Zo wordt er in 2021 150 miljoen geïnvesteerd om te zorgen dat er nog meer pakketten kunnen worden bezorgd. Mendes Aguiar: ‘Het gaat om 30 tot 40 procent extra capaciteit bovenop de reguliere capaciteit. We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een dc in België en Westzaan (nabij Amsterdam). Daarnaast komt er een groot geautomatiseerd dc speciaal voor kleine pakketjes. De capaciteit van die laatste locatie is gelijkwaardig aan vier tot vijf dc’s. Dus eigenlijk bouwen we drie dc’s met de capaciteit van zes of zeven centra. We moeten ook wel veel capaciteit toevoegen, want de shift naar online is nog lang niet klaar. Als je als consument dingen langer dan drie maanden doet, wordt het onderdeel van je reguliere gedrag. En wij zien het aankoopgedrag structureel veranderen. Steeds meer mensen komen in aanraking met e-commerce en blijven hangen. Daarnaast blijft een deel van de werkzame bevolking naar verwachting ook na de coronacrisis thuiswerken, en zijn dus meer thuis om pakketten te ontvangen. Dit zijn allemaal trends voor een continue shift naar meer online.’