Aandeel ArcelorMittal AEX:MT, LU1598757687

Corriere di Taranto



De staat in het voormalige Ilva: tussen 'droom' en werkelijkheid



Medio december de overeenkomst tussen de staat en de multinational: 50% van de aandelen tot juni 2022, wanneer Invitalia 60% zal bereiken. Twijfels over productie en werkgelegenheid



GIANMARIO LEONE

GEPUBLICEERD OP 30 NOVEMBER 2020, 21:15

De ondertekening van de overeenkomst tussen Invitalia en ArcelorMittal over de voormalige Ilva, zal op 11 december plaatsvinden. ArcelorMittal, Invitalia en de buitengewone commissarissen van Ilva in AS hebben een intentieverklaring ondertekend : in de komende dagen zullen de details voor de toetreding van Invitalia tot 50% in AM InvestCO Italië , autobedrijf van de multinational, worden gedefinieerd , om vervolgens te stijgen tot 60% en daarmee de meerderheid van de aandelen van het bedrijf verkrijgen in Juni 2022.



Dit vermijdt de mogelijkheid dat ArcelorMittal, op basis van het akkoord van 4 maart , Italië zal verlaten via de betaling van een boete van 500 miljoen euro .



De kapitaalverhoging zou tegen het voorjaar van 2021 moeten plaatsvinden , tegen een investering van Invitalia van ongeveer 400 miljoen euro . In juni 2022 is een tweede kapitaalverhoging gepland , opnieuw door Invitalia, gelijk aan 800 miljoen euro, wat de overgang van de meerderheid naar de openbare aandeelhouder zal markeren .



Volgens de geruchten over het bereikte akkoord zal de toekomstige raad van bestuur bestaan ??uit zes leden , drie hoogtes Invitalia (denk aan bedrijven die voor 100% worden gecontroleerd door het ministerie van Financiën maar onder leiding van het ministerie van Economische Ontwikkeling ) die de president (ook in dit geval is dit opnieuw de naam van Arcuri ) met de goedkeuring van de industriële partners en ArcelorMittal op drie hoogtes inclusief de ' to (mogelijk de huidige Lucia Morselli) ook dit met toestemming van de publieke partner.



Volgens geruchten zal de overeenkomst voorzien in de lancering van een autonoom commercieel management van AncelorMittal Italia, gevestigd in Taranto : wat in de richting gaat van de scheiding van commerciële bestemmingen van het bedrijf, aangekondigd in de afgelopen weken door de multinational.



Wat het ondernemingsplan betreft , volgt het momenteel echter in grote lijnen het plan dat in juni vorig jaar werd gepresenteerd door ArcelorMittal (die dat van 4 maart vorig jaar herzien). Te beginnen met de ingezette economische middelen : tegen 2022 zal Invitalia 1,2 miljard euro in de schatkist van het voormalige Ilva spuiten . De dezelfde als die van de multinational, zij het in twee verschillende tranches , had gepresenteerd als fundamenteel financiering hypotheses van het industriële plan: een lening van 600 miljoen euro , als onderdeel van de staatsgarantie programma ( Sace) en een hypothecaire lening van 600 miljoen euro in 2022 na de overname, ter herfinanciering van de eerder genoemde staatsgarantielening. De economische middelen zijn hetzelfde , evenals het jaar waarin u ze kunt verkrijgen.



Wat de productiecyclus betreft , wordt de hybride cyclusfabriek bevestigd : d.w.z. de bouw van een elektrische oven (maar ze kunnen er twee worden ) en een productie-installatie voor het voorverminderde ijzer , de evamping van hoogoven 5 (met Afo 1 en 2 Afo bestemd voor ontmanteling en Afo 4 die waarschijnlijk ondergaan onderhoud interventies worden ten minste overgezet tot 2025 ). Het doel , waarschijnlijk onmogelijk , is altijd hetzelfde: komen tot de productie vanacht miljoen ton staal per jaar in progressieve vorm . Gaande van de huidige 3,4 naar 5,3 in 2021 , om geleidelijk te stijgen . ArcelorMittal had een maximum van 6 miljoen ton per jaar voorspeld in 2025 - een veel realistischer doel dan dat van de regering.



Ook ten aanzien van de werkgelegenheid aspect , degene die het meest ageert vakbonden en werknemers, het is zeer vergelijkbaar met wat ArcelorMittal voorspelde: 3000 arbeiders op ontslagen voor 2021, 2.500 in 2022, 1.200 in 2023 en nul in 2024 , om volledige bezetting van het huidige publiek van 10.700 eenheden (waarvan 8.200 in Taranto). Voor de multinational bedroegen de tijdelijke ontslagen 3.150 eenheden tot 2025 , om vervolgens de markttrend te evalueren en eventueel over te gaan tot de heropname van arbeiders in sigaretten. Het is niet duidelijk wat er in plaats daarvan zal gebeuren met de 1.600 arbeiders die in Ilva in AS worden opgesloten en beschermd doorsociale vangnetten tot 2023 , met de mogelijkheid om deze limbo langer te zien worden als, zoals zeer waarschijnlijk zal gebeuren, de vorderingen van de commissaris niet op tijd worden voltooid . Dit is de reden waarom we al hebben gesuggereerd dat het misschien zou het wenselijk zijn om te vergrendelen die werknemers, ja, met een programma-overeenkomst die hen inkomsten en werkgelegenheid te garanderen totdat zij de pensioengerechtigde leeftijd .



Hoe en of dit alles zal worden bereikt en of het ook daadwerkelijk mogelijk zal zijn, kunnen we niet zeggen. Het gevoel is dat ze zonder de gastheer tot een akkoord zijn gekomen . En dat hij een toekomst verbeeldt die ver van de realiteit afstaat . Niet alleen actueel . We zullen zien .