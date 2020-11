Aandeel UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AEX:URW1, FR0013326246

Het was onrustig bij URW



Een kort overzicht.



Het ontstaan van Unibail-Rodamco-Westfield



April 2007 Unibail - frankrijk, fuseert met Rodamco - Nederland

December 2017 Unibail-Rodamco koopt Westfield



86% in retail, 7% in kantoren, 5% in conferentieruimtes en 2% in services.

Grote aanwezigheid in Europa en Amerika

Frankrijk 28%, Amerika 26%



Unibail staat genoteerd aan de Paris Stock Exchange sinds 1972

Rodamco staat genoteerd aan de Amsterdam Stock Exchange sinds 1983.

Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares staan genoteerd aan de Amsterdam Stock Exchange en de Paris Stock Exchange,

en ook in de vorm van CDIs aan de Australian Securities Exchange.

Unibail-Rodamco-Westfield staan in CAC 40 en AEX 25.



Over stapled shares bestaat veel verwarring. Een stapled share is een samenstelling van 2 aandelen.

Unibail-Rodamco-Westfield SE en Unibail-Rodamco-Westfield N.V.

Vlgs de website van URW moeten ze wel afzonderlijk voor vermogens- en dividendbelasting worden behandeld.

Wat mij betreft dus geen Franse dividendbelasting over de Nederlandse aandelen. Aangezien de verhouding 1-op-1 is, de helft dus.

Misschien kan een fiscalist onder ons hier zijn licht over laten schijnen?





Raden van bestuur en management



Léon BRESSLER Chairman of the Supervisory Board

Onder zijn leiding is de fusie tussen Unibail en Rodamco tot stand gekomen.

Teruggekeerd in nov 2020 na de tumultueuze AVA van 10 nov 2020



Colin DYER Member of the Supervisory Board and Chairman of the Governance and Nomination Committee

Lid of directeur van 6 bedrijven vnl Real Estate



Roderick MUNSTERS Member of the Supervisory Board and Chairman of the Remuneration Committee

Was CEO van Rodamco



Susana GALLARDO Member of the Supervisory Board

Toegetreden samen Niel en Bressler n.a.v. AVA

Mede eigenaar van familiebedrijf farmaceutische groep Almirall



Jill GRANOFF Member of the Supervisory Board

Bekend als strateeg en merkenbouwer in de beauty, fashion en retail industrie

Lange tijd in de Fortune’s Most Powerful Women lijst.



Dagmar KOLLMANN Member of the Supervisory Board

Finacieel specialist, o.a. lid RvT Morgan Stanley Duitsland en Oostenrijk en Cocacola Europe.



John MCFARLANE Member of the Supervisory Board

Komt uit banksector, nu lid RvT Barclays.



Xavier NIEL Member of the Supervisory Board

Controversieel ondernemer. Aktief in telecom en technologische industrie.





De corona uitbraak

In december 2019 wordt een eerste geval van covid19 vastgesteld in China.



18 feb De beurs reageert op de uitbraak van het corona virus en de AEX daalt van 625 naar 404 binnen een maand tijd

11 mrt De corona uitbraak wordt uitgeroepen tot pandemie

Maart Er worden over de hele wereld lockdowns uitgevoerd. Winkels en horeca moeten verplicht sluiten.

16 mrt Management URW gebruikt sussende woorden, ondanks winkelsluitingen.

23 jul URW geeft nieuwe obligaties uit ter waarde van 750 miljoen.

14 aug Er gaan geruchten dat URW een emissie overweegt. De koers daalt onder de 40

17 sep Het RESET plan wordt gelanceerd

2 okt De koers daalt onder de 30

15 okt Een groep aandeelhouders roept op tot afwijzing van de emissie voorstellen en komt met alternatief plan, REFOCUS

1 nov Cijfers worden over derde kwartaal bekend gemaakt

10 nov Op de AVA wordt emissie weggestemd

10 nov Drie nieuwe leden voor Raad van Commissarissen worden aangesteld

15 nov De voorzitter Dyer, stapt op als voorzitter, maar blijft lid. Léon Bressler van REFOCUS volgt hem op.

17 nov De CEO, Christophe Cuvillier maakt bekend per 1 januari 2021 op te stappen. De nieuwe CEO wordt Jean-Marie Tritant. Jaap L. Tonckens mag blijven als CFO. Hij kwam in de Raad van Bestuur in 2009, werd jaar later CIO en in 2012 CFO en heeft supervisie over de investeringen.

25 nov Unibail haalt 2 miljard op met plaatsing obligaties.







Het RESET plan

Het ophalen van 9 miljard euro

1. claim emissie 3,5 miljard

2. 4 miljard door verkoop

3. Ruim 0,5 miljard aan kostenbesparingen op oa ontwikkeling

4. 1 miljard besparen op dividend door verlaging en gedeeltelijk in stock het dividend uit te betalen



Het REFOCUS plan

Overname van Westfield was een slecht besluit en moet worden teruggedraaid.

1. Verkoop op termijn van US locaties om financiele positie te verbeteren.

2. Aanstelling 3 nieuwe commissarissen

3. Geen emissie, want er is nu voldoende geld