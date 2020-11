Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB, NL0000337319

De laatste maand van het jaar kan het resultaat van 2020 nog wat opvijzelen.

Na een valse start en een nog valser verloop in de laatste maand lijkt er eindelijk sinds 23-11 een iets meer dan lichte kentering te komen in de nabije toekomstige verwachting.

Wie zich niet is rot geschrokken van het historische minimum lag al in winterslaap.

Hoewel we weinig weten over de uiteindelijke afloop van de Duitse sluizen mogen we aannemen dat het meerwerk dit jaar is of wordt betaald. Dat Museum van de Future uit Dubai zal wel future blijven, het valt ook niet mee voor zo'n noodlijdende oliestaat om de rekening te voldoen. Welnu , toen kwam het Pensioenfonds PGGM vorige week als oude partner binnen met een groter aandeel in de PPS en ging het hek van de dam en het dak er af. De convertible van komend jaar komt hierdoor op een waarschijnlijk zorgeloze afhandeling. Dan de Afsluitdijk, die gaat Bam geen windeieren leggen, dat wordt een respectvol "uurtje factuurtje" nu is gebleken dat Rijkswaterstaat de foutieve waterstanden heeft aangeleverd. Eindelijk eens iets waar Bam geen schuld aan heeft en 3 jaar méér werk en vertraging oplevert.

Dan hebben we Covid nog dat parten speelt. In Schotland een lockdown op een werk van Bam waar 18 personen besmet waren. Hoe het verder zal gaan in de werkuitvoering in Europa weet niemand. Een vaccin komt er aan, tijdlijn onbekend. Dan Brexit. Geen idee wat desastreuzer voor het VK wordt, Covid of No-Deal. In elk geval heeft de overheid vele vele miljarden beschikbaar gesteld voor de bouw en infra. Dat zal toch voor ons 'fonsie' positief moeten uitpakken. Deal of no deal. Alleen dat pond nog, wat zal daar mee gebeuren.



Laten we even wachten met postings tot 1 december