Ik vind de kale gedachte dat aandeelhouders hun muil moeten houden en gewoon slikken moeten omtrent zaken zoals compleet 100% opschorten dividend. over 2019 en/of 2020 door een wereldwijde oorzaak zoals een pandemie. Waar bij sommigen banken nu sprake van is. Met de gedachte: aandeelhouders lopen nu eenmaal risico en zijn als eersten aan de beurt om de volle mep risico te pakken.. Daar ben je nu eenmaal aandeelhouder voor. Niet meer van deze tijd.



Kijk, als een individuele beursgenoteerde onderneming door slecht management, fraude of gewoon door slechte marktomstandigheden ten onder gaat. Ok. Dan moet je als aandeelhouder inderdaad je verlies nemen. Er zit gewoon niets anders op. Dat is ook dan in feite eerlijk.



Maar een wereldwijde virusuitbraak zoals Corona die eens in de 100 jaar voorkomt. En de hele economie mondiaal midscheeps treft, vind ik toch echt een heel andere zaak..



Als je kijkt naar de overheid, die houdt alle bedrijven in Nederland in het zadel. Wopke Hoekstra zegt: de zakken van de overheid zijn diep. We helpen de bedrijven met een TOZO, een NOW regeling. enzovoorts. De meeste vastgoedbedrijven maken deals met hun huurders, geven een korting of ze schorten de huur tijdelijk op voor een aantal maanden. Woningbouwcorporaties zijn soepel met huur innen. Banken geven uitstel van hypotheekaflossingen en andersoortige leningen.. En zo polderen we als nederlanders netjes door de crisis heen. Met elkaar, voor elkaar.. Iedereen wordt economisch in leven gelaten..





Alleen de aandeelhouder kan de tering krijgen van de ECB en indirect ook van de banken en ook van sommige verzekeraars, zo het nu lijkt.. Slecht en onjuist en oneerlijk in al zijn facetten te noemen. Dit gedrag van de ECB en de banken die dit dankbaar aangrijpen om hun balansen eens even flink op te poetsen, Ook met niet corna gerelateerde zaken..



Ik weet dat ING bijvoorbeeld de zakelijke tak, waar wanprestatie heeft plaatsgevonden en fraude door hun klanten, was mogelijk door slecht toezicht van de banken zelf.. nu gedeeltelijk aan het opdoeken is en dat ze nu flink daarop afschrijven. Kan makkelijk met het dividend dat ze nu niet uitkeren. TIER-One kapitaal is nu zelfs zo hoog dat ze gewoon obligaties die ze zelf hebben uitgeven, aan het opkopen zijn, die slechts een half % rente kosten voor ING.. Zelfde geld voor ABN, Die gebruiken nu ook zometeen als we niet oppassen de vrijgevallen dividenden om de fraude die gepleegd is door klanten bij de zakelijke tak van ABN(waren singapore olie handelaren, schade 200 miljoen euro voor ABN) af te boeken..



Daar is het dividend heel duidelijk niet voor bedoeld. Geldt ook voor de witwas boete die een paar honderd miljoen groot kan zijn die abn nog boven het hooft hangt.. Lekker makkelijk voor de banken, kunnen ze nu mooi het divdend voor gebruiken, als het tegen zit.. Ik ben hier uiteraard pertinent tegen. Hier is het beleid van de ECB ook niet voor bedoelt. En de TIER-ONE capital ratio's van de banken zijn ook dermate gezond, zo allemaal rond de 15% om te zeggen, het is nergens voor nodig om dividend vast te houden. De ratio's zijn een zeer behoorlijk stuk hoger als ten tijde van de kredietcrisis in 2008.. Ook kijkende naar alle steunpakketten, er zijjn nog nooit zo weinig failsssementen geweest in Nederland. Belastingvoordelen voor particulieren met zware hypotheeklast enz. Zorgen ervoor dat er ook relatief weinig slechte leningen zijn voor de banken en we zullen komen als we in januari gaan inenten, vaccineren. En we allemaal 2 maanden later als vanouds weer aan het werk kunnen gaan.. Ik denk dat zo'n beetje 99,9% van alle bedrijven groot en klein wel zoveel inzicht heeft, dat ze weten dat als ze nog 2 of 3 maandjes doorbijten, dat we er dan ook zijn. En dat er in veel branches, reisbrance, Horeca een gigantische inhaalslag gaat plaatsvinden..! Daar ben je tenslotte ondernemer voor geworden.



Ergo. Hier met dat dividend. Het is gewoon schandalig, zeer onredelijk en onNederlands om alle schade van een globaal evenement zoals Corna, wat maar 1x in de 100 jaar gemiddeld voorkomt, bij één partij neer te leggen, te weten de aandeelhouders..



Want die moeten voor de duidelijkheid wel dubbel boeten door het zeer onredelijke beleid van de ECB. Hoe dit werkt? Eerst schrappen dividend door banken en verzekeraars op een niet-bindend advies van de ECB. Aandelen worden door grote institutionele partijen zoals pensioenfondsen daarom verkocht omdat die statutair gezien van hun statuten geen aandelen mogen aanhouden die geen dividend meer uitkeren.. Gaat om honderden miljoenen gedumpte aandelen, vervolgens pakken gluipbanken, shortfondsen zoals een Goldmans dankbaar deze trend op door dan fors short te gaan op de bankaandelen..



En daar zit je dan als particuliere belegger, met je stukken ABN net gekocht in 2019 op € 23, nu op € 5.80 in maart of april.. En geen cent dividend ook nog vele maanden lang! Geldt ook voor een aantal institutionele beleggers die ze wel in de porto hebben gehouden en partijen zoals gemeenten en pensioenfondsen zoals ABP..

Niet uitkeren van dividend heeft zeer grote negatieve maatschappelijke gevolgen, je vernietigd bij de particuliere belegger(vaak ondernemers, eenmanszaken, zzp-ers die zelf voor hun pensioen beleggen, ben ik er zelf ook een van) gewoon hun pensioen. je vernietigd uitgestelde koopkracht in feite, Gelden die anders voor consumptie goederen of nieuwe voertuigen of reizen waren aangewend. Het frustreert de hele economie op een landelijke schaal zeer fors..



Heb ik het nog niet over de indirecte gevolgen voor de getroffen particuliere beleggers op gebied van gemist welzijn en welvaart door financiële strubbelingen door de gemiste inkomsten..(nogmaals, is niet alleen het gemiste dividend, maar ook de bijbehorende koersval van de getroffen aandelen, als je dan gedwongen door financiële sores moet verkopen..) De gemiste dividenden zorgen dus voor veel stress en in sommige gevallen niet meer op vakantie kunnen gaan fatsoenlijk. Voor hogere ziektekosten en zelfmoord.. De maatschappelijke kosten die hier bij horen zijn echt zeer fors, geloof me!



Wat dacht je van gemeenten? Kunnen echt wel het dividend zeer goed nu gebruiken, in corona tijd hebben zij ook fors extra kosten moeten maken door uiteraard, thuiswerken medewerkers, extra veiligheidsmaatregelen zoals plaatsen ontsmettings zuilen, uitvallen ambtenaren door ziekte corona.. De misgelopen dividenden zuller er toe leiden dat zij de gemeentelijke belastingen zullen gaan verhogen, kun je donder op zeggen!



Grote pensioenfondsen net zo. sociale afdrachten zullen verhoogt moeten worden, door de enorme koersval van de stukken door schrappen dividend, halen zij hun dekkingsgraad niet meer op peil kunnen houden. En zullen zij de premies moeten gaan verhogen.. Betekent werken tot je 70e en minder netto salaris....



Je ziet dus zeer grove maatschappelijke gevolgen door het laakbare gedrag van de ECB en indirect van de banken.. Zij gebruiken de vrijgevallen gelden nu om de balans op te poetsen, veroorzaakt door een in aantal gevallen mismanagement. En dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van de tijdelijke maatregelen..



Daarom: het Dividend moet nu echt weer TERSTOND hervat worden voor de banken en verzekeraars..!