Dit bedrijf is opgericht door 3 canadezen en richt zich op de onderlinge private verhuurmarkt van muziekstudio's , trouwlocaties , feestzalen , vergaderzalen etc. momenteel is het misschien geen positieve markt om in te zitten maar de koers is daar ook naar.Dit aandeel wordt momenteel verhandeld op de Frankfurt exchange voor 0.016 cent en heeft in begin 2020 op 0.23 cent gestaan.Leuk voor de investeerders die van een beetje risico houden.'' Make Money From Your Own SpaceSpacefy helps facilitate the monetization of commercial and private spaces. Whether you have a recording studio in the basement, a photo studio in the den or an empty barn on a farm, Spacefy allows you to make extra money renting out your unique space. ''''What is Spacefy?Spacefy helps creatives create by connecting them with inspiring spaces. We are a marketplace for inspiring short-term space rentals centred around the creative industry. We connect creators with cool spaces for their various projects.''