Amerikaanse aandelen« Terug naar discussie overzicht

Eerste positie ingenomen op $ 14,-



Bedrijf zoals Draftkings. omzet gaat richting de 270 miljoen in 2020.



Draftkings doet 550 miljoen in 2020.





market cap draftkings 18 miljard.

market cap Risk interactive rondom de 2.5 miljard met huidige koers.



Bedrijf zit nog in de afrondingsfase van op de NYSE genoteerd te worden na een spac transactie.



Revenue was $78.2 million during the third quarter of 2020, compared to $16.7 million during the third quarter of 2019.



The Company now expects revenues for the full year ending December 31, 2020 to be between $265 and $275 million, an increase at the midpoint of 20% from its prior guidance of $225 million. During fiscal 2019, the Company had revenue of $64 million. The revised guidance assumes professional and college sports calendars occur as currently planned.



Ik zie veel gelijkenissen met mijn investering in FUBO qua koersgedrag.