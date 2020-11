Aandeel DSC2 AEX:DSC2, NL00150000S7

Spac is geen modegril, maar oplossing voor Amsterdamse beursEindelijk mag de Amsterdamse beurs deze week weer een middelgroot fonds verwelkomen: Dutch Star Companies, een spac (special purpose acquisition company) van Nederlandse bodem. Dat werd tijd. Kleine bedrijven weten de weg naar de beurs maar moeilijk te vinden: dit jaar 0, vorig jaar 0, het jaar daarvoor 1. Idem voor de pijplijn, terwijl het FD bericht van aanstormende eenhoorns en FD Gazellen. Waarom trilt de grond niet?De laatste jaren werd de gang naar de beurs steeds meer een hindernisbaan. Zo blijven de besten over, maar zijn we niet te ver doorgeschoten als bijvoorbeeld de accountantscontrole zo zwaar is geworden dat een kleiner bedrijf geen accountant meer kan vinden? Met elk schandaal, elke Wirecard komt er een nieuw laagje regelgeving bij, zonder dat er ooit een deregulering heeft plaatsgevonden. Een beursgang duurt nu zo’n zes tot negen maanden. Dat betekent veel werk en kosten. En als het klaar is, moet de aandelenmarkt er ook maar net klaar voor zijn.Een spac lost dit op door de eerste helft van het beursgangproces over te nemen. De spac brengt kapitaal bijeen dat in beginsel interesse heeft in een bepaalde categorie. Met de gevulde beurs zoekt hij een bedrijf om te kopen, en onderhandelt de waarde uit, net als in een gewone overname. Dan legt hij het voor aan de beleggers. De belegger die het niks vindt, krijgt zijn inleg terug. Is de steun voldoende dan fuseert de spac met de onderneming, en een nieuwe beursvennootschap is geboren.Het lijkt omslachtig. Eerst een spac optuigen en naar de beurs brengen, dan nog een acquisitie doen en voorleggen. Waarom niet gewoon een beursgang rechtstreeks? Maar voor de onderneming is het veel simpeler. De acquisitie is in enkele weken geregeld. De enige onzekerheid is dat beleggers de transactie wegstemmen, maar die duurt heel kort: als de beurskoers op het nieuws stijgt boven de inleg, zal niemand tegenstemmen.De spac voorziet dus in een behoefte. Illustratief is de voorganger van Dutch Star Companies, die begin dit jaar fuseerde met CM.com. Die had eerst tevergeefs een beursgang geprobeerd. Maanden aan gewerkt, en toen het klaar was zat de markt net even tegen. Uitstel is moeilijk want het bedrijf is toch damaged goods. Door met de spac te fuseren is het alsnog gelukt, en met succes: CM.com koerst nu op 200% van de introductieprijs. Een evident voorbeeld van het probleem (de kwetsbaarheid van het beursgangproces) en de oplossing (het opsplitsen van dat proces via een spac).Nu maakt de tweede Nederlandse spac zijn opwachting. De aanvankelijke scepsis in de markt en de media bij de eerste spac is door het bewezen succes gelogenstraft. Met de lessen van de eerste is nu een structuur ontwikkeld met de zegen van de autoriteiten en van Euronext. Een structuur die past binnen de huidige regels en die misschien niet dé, maar wel een oplossing biedt voor het tekort aan nieuwkomers op de Amsterdamse beurs.In andere landen speelt hetzelfde. In de Verenigde Staten gingen dit jaar al ruim 150 spacs naar de beurs. In de hele Europese Unie nu slechts 1. Europese beurzen staan argwanend tegenover spacs en zien het als een sluiproute. De Europese Prospectusverordening werpt onbedoelde belemmeringen op. De toepassing van het Europese beleggingsfondsregime is in veel landen onduidelijk. Nederland beschikt nu over een structuur die werkt, passend in de Europese regels. Zeker na brexit kan Amsterdam zich ontwikkelen tot platform voor Europese spacs. Door de werking van het Europees Verdrag kan na de fusie de onderneming vrijelijk verhuizen naar de Europese beurs naar keuze. Of het bedrijf blijft hier.De vele 'exoten' op de Amsterdams beurs vormen geen zwakte, maar juist een kracht. Net als elk platform profiteert de beurs van 'netwerkeffecten': hoe meer bedrijven er noteren, hoe meer vraag naar kapitaal, hoe meer aanbod en hoe makkelijker het wordt voor nieuwe toetreders. Nederlandse bedrijven kunnen makkelijker naar de beurs dankzij de buitenlandse aanwezigheid. De spac is geen modegril, of slechts een beurs op de beurs, maar biedt een oplossing voor een reëel probleem, waar Nederland zijn voordeel mee kan doen.Tim Stevens is advocaat bij Allen & Overy. Dit kantoor trad op voor Dutch Star Companies.