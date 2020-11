Beursblik: groeiversnelling voor Acomo na overname Tradin Organic10:46(ABM FN-Dow Jones) Dankzij de overname van Tradin zal de omzet en winst van Acomo hard stijgen. Dit zei Reg Watson in reactie op de overname van Acomo van SunOpta’s internationale biologische ingrediëntentak Tradin Organic.Consumenten eisen steeds meer aandacht voor het milieu en sociale eerlijke producten waarvan de herkomst ook duidelijk is. En dat zijn de sterke punten van Tradin Organic's. Daarom voorziet Watson de overname resulteren in een sterke groei van de bestaande activiteiten van Acomo.Dankzij de acquisitie zal de omzet van Acomo volgens ING met 65 procent stijgen en de EBITDA met 60 procent. Indien de nieuwe aandelen die Acomo uitgeeft om de overname te financieren, worden geplaatst op 19,00 euro per stuk, dan denkt de bank dat de overname de winst per aandeel Acomo met 31 procent verhoogt.De analist ziet dat het fusiebedrijf vooral synergie zal kunnen realiseren op het vlak van verwerking en verkoop.De producten van Tradin Organic zijn in hoge mate complementair aan die van Acomo, waardoor het bedrijf, naast zijn conventionele voedingsingrediënten, zijn klanten nu ook biologische voedingsingrediënten kan aanbieden, aldus Watson.ING hanteert voor Acomo een koersdoel van 25,58 euro met een koopadvies. Het aandeel Acomo noteerde maandag op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 19,82 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999 De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.