Als we het over duurzaam of waterstof aandelen hebben dan mag Ballard Power Systems niet ontbreken. Om deze reden heb ik deze topic gestart.Ballard Power Systems worden op het favoriete lijstje van meerdere analisten geplaatst. Hier een artikel om jullie een beter beeld te geven:De onbetwiste wereldmarktleider is Ballard Power Systems (BLPD). Het bedrijf werd al in 1979 opgericht en hield zich oorspronkelijk bezig met ontwikkeling van lithiumbatterijen. In 1989 maakte het een omslag en ging het zich richten op de PEM-brandstofceltechnologie. Het bedrijf komt uit Canada en heeft zowel een notering op de Amerikaanse als Canadese beurs. Ballard produceert al jaren brandstofcellen, voornamelijk voor vrachtwagens, bussen, treinen, heftrucks en schepen.De afgelopen jaren besloot Ballard Power zich ook te gaan richten op de autosector en het ontwikkelde samen met Volkswagens dochteronderneming Audi de h-tron. Deze conceptauto rijdt op elektriciteit met waterstof als energiebron en is binnen vier minuten volledig bijgetankt. Toch lijkt de Duitse autofabrikant wat technologie betreft achter te lopen bij de concurrentie. Hyundai en Toyota produceren namelijk al gelijke voertuigen, terwijl Audi deze auto op zijn vroegst pas in 2025 in productie brengt. Overigens werkt Ballard Power ook samen met een dochteronderneming van Toyota.Ballard Power bezit tal van patenten en heeft sterke marktposities in bussen en heftrucks. Samen met de nieuwe Chinese partner Weichai Power, dat sinds augustus 2018 ongeveer 20% van Ballard Power in handen heeft, wil het brandstofcel aandrijvingen bouwen en daarmee de Aziatische markt bedienen. Hiervoor werd een joint venture opgericht waarin Weichai 51% en Ballard Power 49% in handen heeft. Er is al een gezamenlijke fabriek in bedrijf en op middellange termijn moeten er nog 3 fabrieken bijkomen.Koers en waardering Ballard PowerDe koers van Ballard Power is de afgelopen jaren omhooggeschoten. Het bedrijf heeft momenteel een beurswaarde van $4,65 miljard, maar maakt nog geen winst. De omzet vertoont een wisselvallige maar stijgende lijn. In 2019 steeg de omzet met 11% tot ruim $106 miljoen. De productiekosten kwamen uit op ruim $83 miljoen waardoor er een bruto winst overblijft van $22,5 miljoen. Als we daar alle kosten voor R&D ($27 miljoen) en andere marketing- en personeelskosten ($24 miljoen) van aftrekken, blijft er een operationeel verlies over van ruim $27 miljoen. In 2019 werd er ook nog eens $13 miljoen afgeschreven vanwege verlies op de verkoop van bezittingen en andere investeringen in joint ventures.Het gebrek aan winst toont wel aan dat het aandeel bovengemiddeld risicovol is. De liquide middelen slonken in 2019 van $192 miljoen tot $147 miljoen. Randy MacEwen , de CEO van het bedrijf, verwacht een sterke groei in 2020 en de daaropvolgende jaren als gevolg van de sterk verbeterde ordersituatie en verwachte eerste verkopen van de Chinese joint venture met Weichai. De leidende positie van het bedrijf op het gebied van brandstofcel technologie moet worden versterkt en moet uiteindelijk leiden tot winst.