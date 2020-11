Acomo geeft aandelen uit voor significante overname07:40(ABM FN-Dow Jones) Acomo heeft overeenstemming bereikt met SunOpta over de overname van SunOpta’s internationale biologische ingrediënten divisie, Tradin, voor een bedrag van 330 miljoen euro. Dit maakte de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten dinsdag voorbeurs bekend.Tradin is volgens Acomo wereldwijd een koploper in de snelgroeiende wereldwijde markt van biologische ingrediënten en haar portfolio van activiteiten en afnemers is complementair aan de portfolio van Acomo.De overname van Tradin zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de omzet en winst van Acomo, aldus de handelsonderneming. Tradin verwacht in 2020 een omzet te genereren van meer dan 450 miljoen euro en de transactie zal naar verwachting meer dan 30 miljoen euro toevoegen aan Acomo's samengevoegde bedrijfsresultaat voor 2020.Ter financiering van de overname heeft Acomo een termijn kredietfaciliteit aangetrokken van 150 miljoen euro. Daarnaast zal een zogenoemde equity bridge facility van maximaal 90 miljoen euro met een looptijd tot in december 2021 beschikbaar zijn.Daarnaast is Acomo van plan om voor maximaal 100 miljoen euro aan aandelen uit te geven voor de financiering van de overname. Om een snelle afbouw van de schuld voor de overname van Tradin mogelijk te maken keert de onderneming het slotdividend over boekjaar 2020 niet uit, terwijl ook in 2021 geen dividend wordt uitgekeerd.Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden op 22 december 2020 zal Acomo haar aandeelhouders vragen om goedkeuring te verlenen voor de transactie en de uitgifte van aandelen. Ook dienen de mededingingsautoriteiten hun goedkeuring te verlenen aan de overname.Acomo’s grotere aandeelhouders, die gezamenlijk meer dan 60 procent van de totale stemrechten vertegenwoordigen en onafhankelijk van elkaar optreden, hebben aangegeven de transactie te steunen, aldus Acomo.Het aandeel Acomo sloot maandag op een donkergroen Damrak 1,1 procent hoger op 18,32 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.