Aandeel ING Groep AEX:INGA1, NL0011821202

Misschien eens interessant om een draadje langetermijn ing met daghandel combinatie om de gak koers zo laag mogelijk te krijgen en er een voorbeeldtactiek aan te verbinden zodat iedereen kan volgen wat mogelijk is.

Ook kan iedereen er natuurlijk zijn daghandel op kwijt zodat we hier ook uit kunnen leren want hoe meer info hoe beter.



Het voorbeeld beleggingsportefeuille is enkel op ing en ik zal het zo eenvoudig mogelijk houden met orders die op voorhand gezet worden in combinatie met vaste aandelen ing , schermkijken niet nodig zodat het niet uitdraait op puur daytraden.

Wel belangrijk is de kost op orders in/uit deze zijn gebaseerd op beleggingsplatform zoals bv de giro of saxo/binckbank maar niet gewoon aandelen koop/verkoop bij een vaste bank want dan lopen de koste te hoog op en wordt enkel de bank er beter van:)

kosten saxo ing koop/verkoop 3cent en dat zal bij de giro ook zoiets zijn.



ook is er een minimum bedrag natuurlijk om de kosten laag te houden want met 100st lukt het niet.

bij saxo is het min 8eur per transactie dus 16eur in/uit en dit zijn geen cfd gewoon aandelen.

op 500st is het 500x6=3000 en 500x6,03=3015eur dus 16eur=3cent

op 1000st is het dus 1,5cent want 16eur blijft dus zo zie je direct het voordeel van grotere orders.

maar ok ik ga het op 500st houden om het enigzins relevant te houden.



beleggings portefeuille budget 4000st ing dus 24000eur.

vaste aandelen 1000st en dan orders in 6 stappen die terug verkocht worden bij 13cent koerswinst.

order voor vaste aandelen op 6eur gezet en orders op extra aandelen voor koop en verkoop staan op 5,90/5,80/5,70/5,60/5,50/5,40.



de vaste aandelen blijven voor altijd in portefeuille(1000st)en de 6 keer 500st worden bij aankoop op verkoop gezet 13cent hoger.

Heel simpel systeem en we gaan zien hoeveel rendement dit geeft.(hoe veel we gak onder de 6eur krijgen).

shorten doen we niet om het overzichtelijk te houden en dit is trouwens ook riskant.

ing speelveld hebben we tussen 5,40 en 6,03eur want we kopen nooit hierboven, staat de koers hoger dan wachten we gewoon tot de volgende dip naar 5,90 of lager.

Nooit afwijken van het systeem alles op voorhand gepland dat is de regel.

als de koers boven de 6,03 staat is het budget 6k eur gaat de koers naar beneden dan komen we aan het max budget van 24k eur op 5,4eur ing koers.

We zijn dus enkel actief tussen de 5,4 en de 6,03eur eronder en erboven is het wachten.