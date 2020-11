quote: Mits schreef op 18 november 2020 10:28:

Ik ben nu vooral vol in de COVID stocks. Wanneer ik hier uitstap ga ik rustig alles op een rijtje zetten.

Ik hoor dit ook graag!

Ja de transitie is nog maar net begonnen. Goed om hier een boompje te planten.Voorbeelden van hoe veel geld er nog bij gaat komen...EU wil 25 keer zoveel wind op zee. Let iemand nog een beetje op de natuur?:Offshore wind capacity in the EU “should be multiplied by 25 times by 2050” as the European Commission looks for all possible ways of boosting the share of renewables in energy consumption, according to a draft policy document seen by EURACTIV.[...]Today, European offshore capacity stands at 23 gigawatts (GW). The leaked strategy wants the EU to reach 60 GW by 2030 and 300 GW by 2050.The North Sea, the Baltic, the Atlantic, the Mediterranean and the Black Sea all have potential for greater deployment of wind turbines, with the North Sea currently holding the world’s top spot for offshore wind.Mega groen plan voor groot mijnbouwbedrijf Fortescue. Wil 235 Gigawatt (!!!) aan wind, zon, waterstof hebben. Maar hoe, is nog onduidelijk.Australian mining magnate Andrew Forrest outlined ambitious plans on Wednesday to build a renewable energy business, aiming to compete with oil giants to provide low-cost green energy globally.Billionaire Forrest, who turned Fortescue Metals Group over two decades into the world's fourth-biggest iron ore miner, said Fortescue Future Industries (FFI) has already signed preliminary deals, such as in Papua New Guinea and Africa, and a team of executives is looking for other partners.[...]He said Fortescue has so far committed A$1 billion ($731 million) out to 2023 for the project, and expected also to use off-balance sheet financing.