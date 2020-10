Aandeel TomTom AEX:TTM, NL0013332471

Beste mensen, het jaar 2020 heeft ons niet veel goeds gebracht. We zijn beland in de op-één-na laatste maand. Over een paar dagen gaat het spannend worden in de VS; gaan de democraten het stokje overnemen van de zittende President overnemen, of gaat Trump de 8 jaar volmaken?



Indien Trump wint hoeven we ons geen zorgen te maken over de machtsoverdracht. Indien Biden wint, moeten we gaan zien of ze aan de andere kant van de plas in staat zijn het een beetje orderlijk te laten verlopen.



De uitslag van de verkiezingen zal hoogstwaarschijnlijk nog niet bekend zijn op Election Night. Als alles netjes verloopt is het doorgaans positief voor de markten. Maar niets gaat zoals gebruikelijk in 2020, de zittende POTUS is een fighter, dus als hij ervoor kiest om er een poppenkast van te maken zal dit ook zijn uitwerking hebben op de beurzen.



Voor wat betreft TomTom hebben we alles hier wel zo'n beetje uitgekauwd hier, dus ik zal het kort houden.



- Wat is de strategie omtrent consumer (navigatiekastjes) bij TT?

- In hoeverre gaat Automotive last hebben van de 2e coronagolf?

- Wanneer gaat Licensing nu eindelijk eens groeien??

- En wat is nu precies de toekomstverwachting omtrent HD-maps??



De AEX is behoorlijk opgeveerd sinds de lows van maart. TomTom daarintegen zit op een koersniveau wat voor het laatst gezien is in januari van 2015. Ik verwacht dat TomTom in de pas zal lopen van indexen, echter in het geval van dalende beurskoersen kan TomTom bijna niet in hetzelfde tempo meebewegen als bv de AEX, het staat immers nu al onder de lows van maart, zie plaatje.



Ik wens iedereen veel gezondheid, stay safe......en wees een beetje lief voor elkaar.



Succes!