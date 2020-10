Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB, NL0000337319

November draad. Even wat eerder omdat ik oktober zat ben.

Tot op heden blijft het doodstil vanuit Bunnik. Ik weet wel een broedende kip mag je niet verstoren maar de vraag rijst, is er wel een ei gelegd? Iedereen is razend benieuwd of er al een uitweg gevonden is en die stilte droeg niet bij tot extra vertrouwen, maar wel tot wantrouwen. De afgelopen maanden heeft het aandeel forse klappen gehad en het houdt maar niet op, straf op straf tot 1,00 euro. Iedere beursdag speelt negatief met het lot. Is er dan geen enkele hotemetoot bij BAM die een tipje van de grauwsluier kon oplichten? De moedeloosheid heeft bij de aandeelhouders zwaar toegeslagen en je moet wel heel erg in de almachtige geloven wil je een sprankje hoop ontvangen. Historisch lage koersen worden neergezet of het niets is. (en dat is het ook) Wie heeft ooit kunnen bevroeden dat BAM aan de pennystockprijs aan schuurt in 3 jaar tijd van ruim boven de 5 euro? Ja, natuurlijk er waren altijd van die shorters en putruiters die hun uiterste best deden om BAM te bashen. Daarnaast barst het forum van ironie sarcasme cynisme wat de algemene mening over BAM er niet beter op maakt. Je kunt wel zeggen dat het IEX-forum geen enkele invloed heeft op de koers echter in elk geval wel de besmuikte mening over het fonds. En geloof me of niet, dit heeft wel degelijk invloed op de algemene opinie. Sensatie verkoopt, vraag maar aan de media die zich ook hebben vastgebeten door elkaar na te roeptoeteren over het verre verleden, opdat men vooral niet vergeten zal.

Wat er allemaal in de kast zou liggen of gewenst wordt er in te liggen wordt bijna dagelijks gepost. De enkeling die er nog noodgedwongen in blijft geloven wordt al gauw een rose bril aangemeten of toegedicht. Het barst hier van visie van de analisten, boekhoudertjes, accountants, overname strategen, ceo's en cfo's, waarop een gemiddelde onderneming stik jaloers zou worden. O ja, laat ING maar schuiven met zijn tussentijdse bijstellingen. Ook daar moet de schoorsteen blijven roken.

Het orderboek barst, zeker in de coronatijd, de overheden in NL en UK zeggen extra miljarden toe voor de bouw en infra. Uiteindelijk hebben die Duitsers via uitspraak hun sluisrekeningen voldaan en, naar het schijnt, het contract aangepast en die arabier uit Dubai zou via de sharia rechtspraak hun schuld moeten gaan voldoen en future moeten beperken tot hun museum en niet tot de betaling. De eerste sluisdeur in Ijmuiden is succesvol geplaatst, ook dat is een zorg minder. De afsluitdijk wordt met de dag mooier en in de Zalmhaven is de top nog niet de limit.

Ik mag hopen dat in de novembemaand hier minder met de botte bijl wordt gepost en dat er meer feitelijk wordt geschreven. Als de opinie hier al onder het vriespunt ligt, hoe moet het dan op de beurs. Natuurlijk zullen bashers en putters in negatieve herhaling blijven vervallen. Denk je eens in als je echt aandeelhouder zou zijn geweest hoe dat dan zou overkomen als je zelf ook zwaar op de bietenbrug zou vertoeven.

Q3 en Q4 zouden, na correctie, geen verlies meer moeten geven is toegezegd door van Houten, ja die van BAM en niet die van de chocola als zoethoudertje.

Helaas, de koers wordt nauwelijks bepaald door aandeelhouders. Shorters/hedgers optiebeurs/marketmakers hebben de macht en sturen aan op hun belang. Kapitaal geeft macht en richting. 1 a 5 cent per dag koersverschil geeft al een procentueel zeer fors resultaat bij deze diepzee koers. Mooi meegenomen voor hen, de aandeelhouder mag slechts slikken of stikken. Dus CEO, biedt eens perspectief want je houdt geen trouwe aandeelhouder meer over. Steekhouders, die waren toch belangrijk? Wat zijn dat ook al weer, was dat niet iets uit een ziekenhuis?

Hm, stakeholders. Maakt niet uit ze doen er al maanden beiden niet meer toe.

Het kost mij na jaren teleurstellingen met BAM's resultaten steeds meer moeite om er energie te steken, laat staan geld.

Voor iedereen hier een mooie nieuwe cijfermaand gewenst, laat je hoofd goed leeg waaien en laat je porto niet meewaaien. November moet het gaan doen met frisse zin.

"De 5e moet het gebeuren" en dat is geen slogan van de Staatsloterij maar hopelijk wel met een gelijkwaardige inhoud.