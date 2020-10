Wereldhave verhoogt outlook07:54(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave maakt vorderingen bij het innen van achterstallige huurpenningen en ziet ruimte om de outlook voor 2020 te verhogen. Dit bleek vrijdag uit de update van het vastgoedfonds over het derde kwartaal.De winkelbelegger zag in het tweede kwartaal de inning van huurpenningen nog flink onder druk komen doordat veel huurders in financiële problemen kwamen of een tegemoetkoming eisten. Door de corona-maatregelen konden veel winkels vaak niet eens hun deuren openen.Dit was toen aanleiding om de oude outlook van vóór de coronapandemie te laten varen en een nieuwe outlook af te geven voor 2020 van een EPRA-winst tussen de 1,70 tot 1,90 euro per aandeel.Inmiddels heeft het vastgoedfonds veel achterstallige huurpenningen weten te innen en in het afgelopen kwartaal werd 93 procent van de huurpenningen geïncasseerd. De bezettingsgraad bleef daarnaast op peil. “Bemoedigend”, oordeelde Wereldhave.Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor Wereldhave om de outlook voor het lopende jaar te verhogen naar een EPRA-winst van 1,90 tot 2,10 euro per aandeel.CEO Matthijs Storm benadrukte daarnaast in een toelichting dat de outlookverhoging ook te danken is aan flinke kostenbesparingsmaatregelen die zijn doorgevoerd.In de eerste 9 maanden van 2020 boekte Wereldhave een netto huuropbrengst van 101,7 miljoen euro tegen 128,8 miljoen euro in de eerste 9 maanden van 2019. Dat is een daling van 21,1 procent. Bij het halfjaarbericht bedroeg de daling nog 27,2 procent.Het directe resultaat bedroeg in de verslagperiode 73,1 miljoen euro, in vergelijking met 97,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Het indirect resultaat kwam uit op 167,3 miljoen euro negatief, tegenover een verlies van 126,4 miljoen euro een jaar eerder, waarmee het totale resultaat van Wereldhave uitkwam op 94,2 miljoen euro negatief. Dat was maar liefst 222 procent minder dan de 29,2 miljoen euro negatief in de eerste negen maanden van 2019.Onder de streep restte een EPRA-winst per aandeel van 1,59 euro, in vergelijking met 2,12 euro per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder.De gemiddelde bezettingsgraad van de winkelcentra steeg ondank de impact van de coronacrisis nipt, van 94,8 naar 94,9 procent.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999