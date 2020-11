quote: ffff schreef op 30 oktober 2020 11:44:



Ik heb afgelopen donderdag deze brief ook per mail ontvangen die verzonden is uit naam van Mark Termeer, de nieuwe operationele directeur van IEX.Zelf vond ik de brief niet pakkend, hij komt gelijk binnen met dat IEX een autoriteit is op de beurs.Persoonlijk had ik mij in een paar regels in het kort even voorgesteld en verteld dat het voor mij een grote eer is om leiding te mogen geven aan de allermooiste beleggingssite van Nederland.Dit is toch ook zo, je vind er heel veel informatie over de beurs, en daarnaast heeft IEX ook absoluut een sociale functie voor vele mensen.Dag en nacht, en dat 7 dagen per week kun je er op elk moment je ei kwijt.Maar als ik de halfjaarcijfers eens bekijk, ik ben geen cijferfreak, dan durf ik toch voorzichtig te zeggen dat deze niet al te best zijn.IEX komt op jaarbasis ongeveer een ton of 3 tekort om uit de rode cijfers te blijven.Wel hebben ze het afgelopen jaar fors gesneden in personeelskosten, er is volgens mij ongeveer 30% van het personeel geloosd.Een zorgelijke situatie, maar ik denk dat we het hier allemaal volmondig over eens zijn, IEX mag nooit failliet gaan.Maar een paar jaar terug was er hier al een heftige discussie over ongewenste reclames.Kijk echter eens naar een tv programma op een commerciele zender.Deze heeft ook geen bestaansrecht wanneer er geen reclameblokken ingebouwd worden, dat is nu éénmaal het verdien model.Laten we blij zien dat IEX niet om het kwartier een volledige videoreclame in beeld brengt.Besef dat reclame's noodzakelijk zijn er klik er af en toe op, dit genereert inkomsten.En nu nog wat, het Premium lidmaatschap van IEX, ik heb er geen behoefte aan en ik zal ook uitleggen waarom.Het blad hebben ze mij een paar keer toegestuurd.Ik vond het formaat vreemd, het was gedrukt op een soort van krantenpapier, en de inhoud was niet echt uitnodigend.Zelf kijk ik nu terug in de tijd.In de vorige eeuw was ik geabonneerd op het blad Beleggingsexpres, ik las het blad van voren naar achteren en omgekeerd, het was boeiend en het sprak mij aan.Ook ben ik een jaar geabonneerd geweest op Beleggersbelangen, een doods blad, en ik was blij dat het jaar voorbij was.In die tijd had je ook Geld&Beleggen van Wijs & Oostveen, gratis, wel met boeiende verhalen.Hetzelfde gold voor Beursplein 5, ik trok het de postbode op zaterdag uit de handen, totdat ze de stekker er uit trokken.En zelfs in de begin periode van mijn lidmaatschap van IEX kreeg ik hun gratis blad, ik heb mij altijd de ballen uit de broek gelachen over de verhalen van Warrum Buffet die in zijn krijtstreep met bolhoed op onder zijn bureau verstopt zat.Voor mij is het nog steeds een raadsel wie hij was, hij schreef zeer inspirerend.En laat IEX ook eens naar Geert Schaaij kijken.Hij brengt maandelijks het blad Beursgenoten uit en schijnt een grote schare abonnees te hebben die hem hiervoor jaarlijks 500 Euro doneren.Wat doet hij anders dan IEX.Ook nog even wat voor de medewerkers, Nico en Arend Jan werken zich een slag in de ronde om ons van nieuws te voorzien, dit mag ook wel eens gezegd worden.Moderator Henk is ook altijd actief, hij is niet altijd geliefd, maar eerlijk is eerlijk, hij is wel in staat om wanneer het uit de klauwen loopt het zooitje ongeregeld in bedwang te houden, ik weet er alles van af, het is volgens mij een prima vent met nuchtere humor.Ik heb wel eens gedacht, eigenlijk zou hij wanneer iemand een ban heeft gewoon een dreigmail moeten sturen en 100 Euro losgeld vragen, maar dit zal waarschijnlijk niet werken.Pas ook op met Royce Tostrams die elke dag de TA column schrijft.Royce is een hele aardige man, vriendelijk, en een ervaring die niet te onderschatten is.Elke morgen een column, het is teveel, het gaat een verplichting worden en dat is niet goed.Ik heb het ook aan zijn voorvanger Bas Heijink gezien, op een gegeven moment is het op.Ga dit een beetje verdelen, meerdere schrijvers per week, het brengt de nodige afwisseling.En aandelen IEX kopen, ik zou er voor de grap best wel 1000 willen kopen, maar dit gaat alleen niet lukken in 1 order en tegen een vooraf opgegeven limiet.Niet omdat het aandeel goedkoop is, wel als steun aan IEX.