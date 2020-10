De titel is weer actueel van deze post..!



Waardeaandelen zijn ware groeiaandelen



Je moet nu al vol inzetten op deze groeiparels. Er komt met rape schreden een V-vormig herstel aan. En dan met name op: Vastgoed: URW en Wereldhave (een voorschot is vast genomen op URW, zoals deze week te zien is aan de koers van dit pracht immobilien fonds!) en op de banken: ING, ABN AMRO en de Certificaten van de Rabobank. En op de verzekeraars, en dan met name: NN en Aegon (Ageas is in deze ook nog steeds prettig (onder)gewaardeerd.

Olie fondsen zoals RDS.. Nokia gaat groeien vanwege de uitrol 5G en het wegvallen uit de markt van Huawei..



Warren Buffet zegt altijd. Je moet kopen als de handelaren van de daken springen en het bloed door de starten gutst. Dat is nu al en tijdje aan de gang! En dat bloed begint zo langzamerhand op te drogen..



Het is heel simpel. Er komt een sector rotatie aan. Van Big Tech naar de Waarde aandelen. Als je nu naar de waardering kijkt van Big Tech zoals Facebook: 80x de winst, Amazon 50X de winst, Tesla: 140x de winst, dat gaat nergens meer over. is met een normaal gezond ratio bekenen niet verantwoord meer, zoasl deze aandelen overgewaardeerd zijn..! Alleen Apple is nog een beetje zinnig geprijsd met ongeveer 25x de winst.. Is wel te begrijpen. Toen corona uitbrak schrapte zo ongeveer elk waardefonds zoals een bank, verzekeraar, Oliecompany, vastgoed bedrijf het dividend. Een verkoopgolf van pensioenfondsen, shortfunds en angstig geworden particulieren in gang zettend.. Wat koop je dan met je vrijgevallen gelden? Juist: Groeiaandelen van bedrijven die nog een mooie groei laten zien in crisistijd, gevoed door veel online aankopen en veel gevallen, van thuiszittende consumenten. Met als gevolg dat deze aandelen dwaas overgewaardeerd staan te pronken op GIGA-koersen..



Groeien dan de Big Tech Bomen tot aan de hemel? Nee! luidt hier het antwoord op. Op moment dat er een vaccin komt in Europa(verwacht begin januari de uitrol in NL(Oxford Vaccin) wordt verrekenbaar voor veel ondernemingen hoe lang ze nog moeten voor terugkeer naar volle omzetten en wat het verlies gaat zijn.. Dus die gaan hun knopen tellen.. Hoeven nog maar paar maandjes te overbruggen naar oude tijden.. En zoals jullie weten, lopen de aandelenkoersen altijd 6 tot 12 maanden voor op de reële economie. Dus het moment dat we zeer en zeer volatiele tijden gaan kennen met de waarde aandelen is gewoon zeer aanstonds! Ik geloof hier zelfs zo sterik in dat ik vanaf vrijdag 16 oktober gestopt ben om geschreven calls onder mijn aandelen te leggen.. Terwijl ik dit altijd doe. Maar ik vrees nu met deze calls dat ik dan de (volledige) boot ga missen..

Dus: Away met die dingen..



Ik verwacht dat dat over een 2 weken tot een maand wordt aangekondigd dankzij de goed verlopen clinical test trails.Dat er dus een Virus wordt uitgerold over Europa. En met name dus het Oxford vaccin. Waarom niet? Het vaccin is voor 95% een generiek product dat ook is gebruikt voor SARS en MERS. Hoeft alleen op kleine onderdelen aangepast te worden en getest.. Ik verwacht hier geen grote onoverkomelijke problemen.. En anders hebben we opties uit een virus uit China zeer recentelijk zijn ze daar nu ook aan het inenten of de VS of zelfs de Rusland..

Ik vermoed trouwens dat Trump nog wel een vaccin uit de hoge hoed gaat toveren, om zijn verkiezingen te redden, mark my words!



Dankzij MinFin. Wopke Hoekstra en de diepe zakken van de overheid zijn er veel minder faillissementen als verwacht .. Banken hebben veel minder bad loans daardoor. Jongens geloof me. Het gaat echt allemaal gigantisch meevallen. Alleen slechte bedrijven vallen om naar nu netto 6 slechte maanden.En dat worden er tops misschien een keer 9.. Is overbrugbaar voor 99% van alle bedrijven in Nederland met alle verzachtende overheids- en bank maatregelen(hypothecaire leningen die uitgesteld, niet vergeten zijn)



Dat V-vormige herstel gaat er komen. Als de economie hersteld. En dat zal 3 maanden na loslaten vaccin zijn. Dan is het Reproductiecijfer van het virus zo afgenomen dat het virus weg zal zijn uit de samenleving. Het sterft binnen 2 weken uit als het R-cijfer onder de 0.7 is.. En dat gaat het geval zijn als 60% van Nederland is ingeënt.. Ouderen, zwakken en zieken en zwaar overlijvige mensen, zorg- en onderwijspersoneel eerst.. Dan gaan mensen, consumenten gewoon weer op vakantie.. Liefst 3x, vanwege natuurlijk een inhaalslag, ze gaan gewoon weer veel en vaak vliegen(KLM kopen dus ook, steun je de NL-overheid ook nog eens mee indirect!) en consumeren, kopen in winkelcentra, huurders kunnen in maart gewoon weer hun huur betalen aan.. Juist! Vastgoed molochs zoals URW en Wereldhave.. die op hun beurt altijd statutair gezien verplicht 80% van deze huur weer als dividend gaan uitkeren..



Ik kan zo nog wel even doorgaan. Maar ik zeg: nu instappen. Het bloed is bijna ingedroogd...

En een volgende tip is short gaan. En met name op Tesla, doen wij ook met onze beleggingsclub middels gekochte putopties. Elon riep tenslotte op $ 245,00 al dat Tesla zwaar overgewaardeerd was..



Succes iedereen!