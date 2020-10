Naar aanleiding van de Must Read van vandaag hier de vraag of er ergens een website is waar je makkelijk de 'zombie-status' van beursgenoteerde nederlandse bedrijven kan bekijken?



Of wat volgens jullie momenteel de grootste nederlandse zombies zijn?



---



Accordingly to McGowen definition, a firm is classified as a zombie firm if (1) its interest coverage ratio (earnings before interest and taxes over interest paid) has been below one for at least three consecutive years7 and (2) the firm is more than ten years old. Hence, zombie firms are companies that for several consecutive years are unable to service the cost of their debt from current profits but continue to be in business.



of anders zie bijlage voor die must-read bijdrage van vandaag:

3 jaar gem. EBIT / interest expense ratio = kleiner dan 1