Bron Beleggenmetplezier.nlMet de Amerikaanse verkiezingen in het vooruitzicht heb ik deze week aan onze leden gevraagd, wat zij denken wie er wint en wat de gevolgen op de beurs kunnen zijn.In 2016, slechts 4 jaar geleden, stonden we ook aan de vooravond van de verkiezingen. De zittende president Obama had z`n 2e termijn erop zitten en kon dus niet herkozen worden. De strijd ging tussen Donald Trump (republikein) en Hilary Clinton (democraat). De meningen waren vooraf al erg duidelijk, wanneer Trump mocht winnen zou de beurs met procenten tegelijk gaan kelderen. En zie wat er gebeurde: tijdens de verkiezingsnacht van 8 op 9 november 2016 daalde de S&P met 5%! Maar de dag erna bleek het toch net even anders te zijn: de beurs vloog omhoog en al viel het wat terug, die woensdag de 9e november sloot de S&P ruim 1% hoger. Trump kon toch wel overtuigen met zijn credo: “Amerika first”, het afschaffen van de “Obamacare” en “We zorgen goed voor onze banken, dan zorgen zij goed voor ons” mentaliteit!En daar bleef het niet bij, er volgde een periode van flinke koersstijgingen. De DJ noteerde die dag 18590 en staat vandaag op 28430, dus tja, het zegt wel iets.Dus ook nu rijst de vraag: hoe gaan de beurzen reageren als Donald Trump wordt herkozen, of wanneer Joe Biden aan het roer komt? Voor nu is dat nog niet aan te geven, al zien we wel dat menig belegger zich er zorgen over maakt. We kunnen de statistieken erbij halen: het verleden heeft ons laten zien, dat wanneer de S&P in de drie maanden vooraf aan de verkiezingen stijgt de zittende president wint. Wel, 3 maanden geleden stond de S&P op 3350 en vandaag op 3450, dus de conclusie is dan duidelijk, Trump blijft president.Maar ik weet het niet, het is niet erg overtuigend.Of het nu Trump blijft of Biden wordt, de verwachting is dat er na de coronacrisis een herstel van de wereldwijde aandelenmarkten komt, dus dan maakt het niet uit wie de verkiezingen wint.Zo beloofd 2021 een beter beleggingsjaar te worden dan 2020. Daar mogen we ook nog eens de stimuleringsmaatregelen bij tellen en de betere vooruitzichten voor onze economie.Trump zegt van zichzelf dat hij van Amerika de beste economie van de wereld heeft gemaakt. Het virus deed die economie ontsporen, maar ook daar vindt hij zichzelf de juiste man om dit te klaren.Dus als het op de economie aankomt is volgens peilingen het vertrouwen in Trump nog altijd erg groot. Hij heeft aangekondigd met nog meer geld te strooien, terwijl Biden de vennootschapsbelasting drastisch wil verhogen. Biden wil hiermee de coronacrisis beter aanpakken, de laagste inkomens beter ondersteunen én hij staat voor een betere internationale handel.Er wacht nog zoveel geld aan de zijlijn en dat zal echt wel naar de beurs stromen wanneer er een vaccin is; de bedrijven staan hogere winsten te wachten door een verbeterde arbeidsproductiviteit, ze hebben immers afscheid genomen van overtollig personeel en de kosten verlaagd.Traditioneel is een democratische president meer bereid om zijn burgers bij te springen, dus als Biden de troon bestijgt in januari 2021 is de kans erg groot dat er een stimuleringsprogramma komt die z`n weerga niet kent.Als de verkiezingen eerst maar eens achter de rug zijn, als er eerst maar eens een uitslag komt. Ja, als, want er ligt nog altijd een chaotische uitslag op de loer wanneer 1 van beide zich niet neerlegt bij de uitslag. Het tellen van de stembiljetten die per post zijn verzonden werkt daar ook niet direct aan mee.Dit brengt me op het volgende: ik denk dat het een verbeten strijd gaat worden, welke meer onzekerheid gaat brengen, met kans op een geringe daling in de week voor de verkiezingen. Pas wanneer er een winnaar is gaan de beurzen er, ook in Europa goed op reageren. Wanneer Biden president wordt kan het wel eens extra hard gaan.Terug naar eigen land, terug naar beleggen met plezier. Van onze leden denkt 21 procent dat Trump aan de macht blijft, terwijl 79 procent zegt (hoopt) dat Biden president wordt. De meeste denken aan daling in aanloop naar de verkiezingen en aan een stijging direct ná de definitieve uitslag.Slechts een paar procent denkt dat we 2021 nu al kunnen vergeten als een goed beleggingsjaar.Bijna iedereen wil er wél een positie op nemen, al wil niemand van de inzenders er een turbo op. Op slechts 1 uitzondering na wil iedereen een optie, waarbij de voorkeur ligt bij een optie combinatie.Dat wordt voor mij een hele uitdaging!Bijna al mijn huidige posities zijn gericht op een stijging, dat geef ik eerlijk toe. Waarom is dat? Omdat ik veel werk met koersdoelen en een koersdoel is natuurlijk altijd hoger dan een huidige koers. Kijk ik dan nooit naar beneden? Jawel, ik heb altijd een long put onder mijn posities staan, evenals 2 langlopende butterflys op dit moment, die me bij een aex op 500 voldoende rendement moeten geven. Wat zijn dan nog meer mogelijkheden?Denk je aan een daling, dan koop je een long put december 2020 500 à 550 euro. Het kost wat, maar bij een daling doe je wel goed mee.Het is veel geld voor een bescherming en wat je dan ook kunt doen is een hogere put kopen en er een short put onder schrijven.Kijk dan eens naar een put bear spread december 2020 540–520, waarvoor je 425 euro betalen moet. Nog steeds veel geld, maar je doet wel veel sneller mee bij een daling.Bij een stijging wil je natuurlijk ook meedoen, dan kunnen we kijken naar een december 2020 long call 570, maar ook die premies rijzen momenteel de pan uit. We zijn natuurlijk niet de enige die nu al op deze manier naar de markt kijken.Een december 2020 long call 600 doet nu 500 euro. Gekkenwerk, denk ik dan.Bij een stijging kunnen we ook kijken naar een call bull spread, bijvoorbeeld de december 2020 580-600, waar je 700 euro voor moet neerleggen.Een long straddle, die rendement geeft bij én een daling én een stijging, de december 2020 570 kost maar liefst 4000 euro, ook dat is niet een bedrag waarbij ik denk: laten we dat maar doen.Je ziet hoe moeilijk het is om erop te anticiperen met de aex. Is er dan helemaal niets te ondernemen?Wellicht is een condor een mogelijkheid, kijk ik opnieuw naar december 2020 (langer kan ook, kan zelfs beter zijn).Koop een put 500 en verkoop een put 520, doe dit in combinatie met het verkopen van een call 590 en het kopen van een call 610. Je ontvangt hiervoor 750 euro op je rekening, de margin is 1250 euro, dit is tevens je maximale verlies.Begrensd en beschermd beleggen noem ik dat, alleen is de r/r verhouding niet bijzonder goed.Een voorzichtige conclusie kan natuurlijk ook zijn dat we beter niet kunnen anticiperen op de uitslag, het is wellicht beter voor onze nachtrust. Bij een daling moet mijn aex butterfly het maar doen en bij een stijging renderen mijn overige opwaarts gerichte posities wel.Kijk dus goed naar je eigen posities. Veel wijsheid en weinig emotie, dat doet het!Reacties, vragen of heb je zelf nog een suggestie, dan mag je een mail sturen naar info@beleggenmetplezier.nl Prettig weekend.Einde quote.