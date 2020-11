Energie« Terug naar discussie overzicht

Veel overeenkomsten met hoe ik de waterstofmarkt benader. Ik noem het de keten met daarbinnen productie, opslag, distributie en gebruik. Het laatste wordt vaak onderverdeeld in bijvoorbeeld industrie, transport/logistiek, vastgoed etc. Groot of klein zie ik vervolgens wel.Nog een overeenkomst in benadering is het onderscheid tussen groen (elektrolyse) en blauw (gas). Men wil graag naar groen, maar tussen nu en 2050 zie ik een lange overgangsperiode waarin blauw een belangrijke rol kan vervullen. Dat vind ik iets om serieus rekening mee te houden. Zelf zit ik voornamelijk in groen, maar vlak het blauwe spectrum zeker niet uit.Bij Shell weet men heus wel wat er allemaal speelt in de markt en men is ook betrokken bij diverse projecten. Maar Industrial Gas bedrijven lijken groter in de markt van waterstof. Dat heeft de CEO van Shell zelf ook aangegeven in een interview. Hierboven noemde ik als voorbeeld Air Liquide en Linde, maar je kunt ook denken aan Air Products & Chemicals.Binnen Europa kun je bij productie en opslag beginnen met NEL ASA, ITM Power en McPhy. Grote concerns zoals Siemens Energy (vorige week IPO) en ThyssenKrupp maken ook electrolysers, maar hier hoor je minder over. Maar dan krijg je natuurlijk ook de rest van het concern erbij. Voor opslag en distributie noemde ik al een paar namen, of je wacht/hoopt op een move bij big oil.In Amerika kun je denken aan Bloom Energy, niet mijn favoriet vanwege hun financiële beleid. Plug Power is voornamelijk bekend van hun vorkheftrucks, maar met recente acquisities tonen zij duidelijk ook ambities richting de voorkant van de keten. In Plug zie ik een speler die potentieel de hele keten kan gaan bedienen, maar dat moeten zij natuurlijk nog wel waarmaken.Bij het gebruik van waterstof heb je een bredere waaier van bedrijven. Grote namen in Amerika en Canada zijn bijvoorbeeld Plug Power, Ballard Power, FuelCell (volgens mij meer blauw) en ook weer Bloom Energy. In Europa heb je bijvoorbeeld PowerCell voor automotive. Dan zijn er nog kleinere spelers zoals AFC Energy plc, SFS Energy AG, Proton Power Systems (ook niet mijn favoriet qua financieel beleid). In Engeland heb je naast ITM ook Ceres Power, daar heb ik mij echter niet in verdiept. Indirect heb je nog namen als Cell Impact AB en Impact Coatings AB.Indirect kun je ook denken aan groene nutsbedrijven die o.a. gebruikmaken van waterstof. Dan kun je denken aan namen als NextEra, Iberdrola, Enel etc. Er zijn veel meer namen, waarbij steeds meer traditionele nutsbedrijven expliciet kiezen voor een vergroening.In Azië zitten ook een aantal grote spelers op het gebied van waterstof.De laatste tijd gaan veel bedrijf(jes) op het gebied van elektrische voertuigen, waaronder waterstof, naar de beurs via een zogenaamde SPAC. Dat is een beetje een aparte tak van sport en daar is ook een topic over.Misschien ben ik nog het nodige vergeten, maar zo heb je alvast een paar namen.In welke fondsen zit je zoal? Voordat ik de aandelen zelf selecteerde, ben ik met deze begonnen:iShares Global Clean Energy UCITS ETF IE00B1XNHC34