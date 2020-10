Aandeel Fugro AEX:FUR, NL0000352565

Beleggen in Fugro, valt daarmee nog iets te verdienen ?



Langjarig was het dramatisch met een koers in

- 2011 nog boven de 60,00

- februari 2020 nog op 11,00

- begin oktober of nu op 3,36 en een dieptepunt tot nu toe rond de 3,00

Je kunt ook naar de toekomst kijken en het verleden van je afschudden of negeren OF

redeneren: het kan gewoon niet lager, de toekomst wordt fantastisch

OF

NOOIT een vallend mes grijpen, levensgevaarlijk, het kan ook naar NUL, Fugro kan ook faiiliet gaan.



Alle scenario's zijn mogelijk, ik doe daar verder geen uitspraken over.

Het feit dat je dit leest geeft toch aan dat je op de een of andere manier geinteresseerd bent in Fugro en met dit aandeel probeert geld te verdienen.

De langjarige beleggers hebben per saldo alleen maar grof geld verloren en alleen de lucky guys and girls die er actief in handelen of daytraden hebben er, als ze geluk hadden en de timing mee hadden, een beetje aan kunnen verdienen, meerdere malen per dag de koers volgend.



Ik ga een mogelijkheid schetsen om geld te verdienen met Fugro inclusief:

- een LAGER risico dan met de aandelen

- een HOGER rendement dan met de aandelen



Het betreft hier een optieconstructie EN HAAK NOU NIET GELIJK AF, maar lees verder.



- KOOP de Fugro calls juni 2021 2,00 a 1,65 euro

- VERKOOP de Fugro calls juni 2021 4,00 a 0,90 euro



Je betaalt per saldo 0,75 euro, dit is je investering en ook je maximale risico.



Scenario's



1 - Fugro gaat naar 0,00 dus failliet tussen nu en juni 2021

- Je verlies is 0,75 euro per aandeel. Bij de aandelen in bezit had je 3,36 euro verloren.

2 - Fugro gaat naar 2,75, je speelt break-even, geen winst, geen verlies. Bij de aandelen in bezit had je 0,61 of 18% verloren

3 - Fugro blijft onveranderd op 3,36. Je call price spread levert 1,36 euro op en maakt een winst van 0,61 euro of 81%. Bij de aandelen is je winst van 0,00

4 - Fugro gaat naar 4,00. Je call price spread levert een 2,00 euro op en je maakt een winst van 1,25 of 166%. Bij de aandelen had je een winst gehad van 0,64 euro of 19%. Dit is ook gelijk je maximale winst bij deze optieconstructie. De aandelen zouden bij een winstpercentage van 166% naar 8,94 euro moeten stijgen om dit percentage te evenaren.

5- Fugro gaat naar (ver) boven de 8,94. In dat geval was een investering in de aandelen sec een betere keuze geweest dan de call price spread, blijft de koers tot juni 2021 beneden die 8,94 dan is deze call price spread een (veel) aantrekkelijker keuze.



Opmerkingen:

- kosten opties, ergens tussen 0,01 en 0,025 buiten beschouwing gelaten, want varieert per bank/broker

- de berekende rendementspercentages zijn vanaf nu t/m 18-06-2021, dus 8,5 maand, het rendement op jaarbasis ligt dus nog aanmerkelijk hoger. Kort door de bocht is het maximaal te behalen rendement van 166% in 8,5 maand op JAARBASIS circa 235% bij een koers van Fugro in juni 2021 van 4,00 of hoger.

- Risico een stuk lager dan bij de aandelen. Rendement een heel stuk hoger.

- Maak niet de fout om het gehele kapitaal dat je nu in Fugro hebt of van plan was te kopen, om te zetten in de calls. MAAR neem een overeenkomend AANTAL, dus 1000 aandelen, dan 10 calls. 100 aandelen, dan 1 calls. 10.000 aandelen, dan 100 calls.

- Bij het optuigen van deze optieconstructie zou je eerst de calls juni 2021 2,00 kunnen kopen en daarna de calls juni 2021 4,00 kunnen verkopen. Beter is deze in een "combinatie-order" in te leggen met een limiet wat je maximaal per saldo wilt betalen.

- Deze optie constructie verlaagt je maximale investering van 3,36 naar 0,75 euro per aandeel. Het legt dus een aanzienlijk lager beslag op je te beleggen kapitaal.



Alles ter informatie of er iets mee te doen.



Succes.



Opmerkingen en suggesties welkom.