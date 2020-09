Toch wel nieuwsgierig geworden na alle hints, steken onder water maar ook discussie in het RDS-topic. Eerlijk is eerlijk, als je de lange termijn koersgrafiek van Microsoft erbij pakt is die op zijn zachtst gezegd indrukwekkend. MSFT > Exponentiële groei?!Dus hoor ik het graag van de experts: waarom is een investering in MSFT (en tech in het algemeen misschien wel) beter dan een andere investering? En daarbij de voor mij belangrijkste vraag, hoe kan je als investeerder weten dat/waar er echte waarde in zit?Mijn porto is overweight in de ''oude economie'' (of eigenlijk, alleen maar) dus tech lijkt dan bijna een vanzelfsprekende keus om er wat meer balans in te krijgen.Mijn eerste interesse (bedankt Namy) is Microsoft:Waarom zou ik binnen deze sector zelf voor Microsoft kiezen? Omdat ik denk dat er sprake markt dominantie is. Ook al is het aandeel duur, de koers/winst verhouding lijkt (oke, bijna) op planeet aarde geworteld. Ook ken ik wat van de producten (wie niet) dus dat is een dikke plus in mijn boekje (koop wat je kent).Maar hoe kan je voor buy&hold doeleinden verdedigen dat je niet degene bent zonder stoel als de muziek ophoudt met spelen? Natuurlijk is er de koersgrafiek die dat onderbouwt maar ik bekijk het liever vanuit fundamentals.- Bij olie heb je vraag/bewegingen/energie, dat houdt niet zomaar op. Dan praat je over geopolitiek, wintechnieken, locaties, velden, productmix, etc.- Bij vastgoed heb je natuurlijk gebouwen en het aanpassen/verhuren/uitponden ervan, de panden lossen niet op in de lucht en d'r is altijd wel iemand die wil huren of kopen.En zo heeft elke sector zijn kenmerken, ik wil dus graag bijleren waar je op moet letten in de tech sector? Zijn er naar jullie idee betere keuzes dan MSFT? Waar houdt de groei op?PS Omdat ik de beroerdste niet ben zal ik als true RDS-believer mijn RDS dividenden herbeleggen in het techaandeel van keuze.