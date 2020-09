Geacht forum.



Middels dit topic wil ik graag mijn beslommeringen uit het beleggingswereldje met jullie delen. Sta me toe mij eerst aan u voor te stellen.

Ik ben Reinout, 28, uit een stadje uit de Randstad. Sinds een halfjaar ben ik mij, kort na de lockdown, zoals zovele anderen, gaan verdiepen in het beleggen. Dit is min of meer toevallig gebeurd, ik weet ook niet precies meer hoe, maar ik ben er totaal aan verslingerd geraakt de afgelopen maanden. Het begon allemaal met podcasts op Spotify van zowel Rowan Nijboer als Pim Verlaan (geen idee of zij hier een beetje bekend zijn, maar ongetwijfeld). Zij leggen een beetje de basics uit en gaan wekelijks steeds wat verder de diepte in. Absoluut aanraders voor de beginnende belegger naar mijn idee.

Zoveel beleggers zoveel strategieën, en uiteraard heb ik er zelf ook eentje bedacht. Kort gezegd komt het erop neer dat ik, zoals mijn nickname al weggeeft, ga beleggen om later een flinke appel voor de dorst te hebben. Dit wil ik bereiken door periodiek maandelijks te blijven inleggen. Momenteel ben ik drie maanden bezig en heb ik reeds €1.402,00 op mijn beleggersrekening bij DeGiro staan. Een nettoverlies van veertien euro, daar ik er €1.416 in heb gestopt in totaal. Mijn portefeuille bestaat op het moment van schrijven uit:

3 stuks Galapagos (GAK €112,50)

37 stuks ABN AMRO (GAK €7,56)

1 stuk ASML (GAK €340,95)

1 stuk VanEck Global EW (ETF) (GAK €41,06).



Ik leg vanaf heden maandelijks een vast bedrag van EUR 500 in. Ik ben nog bezig mijn portefeuille te spreiden, er moeten natuurlijk nog wat bedrijven en verschillende sectoren bij. Ik ben bewust nog niet in USD aandelen gestapt omdat ik dat ik belasting-document van DeGiro bij het openen v/d rekening niet meteen had aangevraagd en ik daar nog een beetje onbekend mee ben als ik dan dividend-belasting daarmee terug zou willen vragen (want dat kan, right?). Dat komt nog wel.



Dit topic is hopelijk het begin van een interactief weekboek waarin ik een beetje het reilen en zeilen van m'n beleggingen bespreek. Ik merkte dat ik op het forum in de verschillende topics van ASML, Galapagos en ABN AMRO soms echte beginnnervragen wilde stellen, maar ja, je wil ook niet het teveel offtopic laten gaan, dus hopelijk is dit topic de geschikte plek om dergelijke vragen te stellen als ik ermee zit. Ik ga mijn plannen aan jullie voorleggen, hopelijk jullie eventuele (opbouwende danwel genadeloze) kritieken ter harte nemen en dan wordt dit hopelijk een mooi topic om later op terug te kijken.



Het plan voor de volgende maand leek mij eigenlijk om voor de volgende EUR 500 in Shell (hier noemt men dat RDSA geloof ik) te stappen, vanwege de zeer lage koers nu. Ik verwacht dat er nog wel wat toekomstmuziek in het bedrijf zit en de transitie naar andere brandstoffen niet 123 gepiept is, en het allemaal niet nóg veel lager kan zakken.



Geen idee of er meer mensen zijn met dergelijke topics, voor vragen sta ik ook altijd open als je wat meer wil weten van me. Ik vind het niet vervelend om hier open over mijn portefeuille te zijn - maar wees wel gewaarschuwd, ik ken mezelf en kan soms wat eigenwijs of koppig zijn, dus voel je niet beledigd als ik soms een advies in de wind sla. Al heb ik vernomen dat dit soms ook juist een goede eigenschap voor een belegger kan zijn. We gaan het zien!