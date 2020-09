quote: mercurius-adept schreef op 10 september 2020 11:30: wie is volgens JOU dan wel goed bezig cq overwegen waard?



Geen casu quo. Want bijna geen enkel bedrijf, die vaak allemaal ongeveer hetzelfde doen op ongeveer dezelfde fantasieloze manier, is goed bezig, en dan zijn het vaak personen die het arbitraire verschil moesten maken. Bij DSM, misschien een beetje bij PostNL, bij Unilever. Ik beleg niet in personen, waarvan het bedrijf ná hun vertrek hopelijk blijft bestaan, en er zijn in Nederland weinig (grote) bedrijven die echt fout bezig zijn, in vergelijking met andere bedrijven. Rond alcohol, chemie en olie zijn er misschien verdachte bedrijven, maar voor er (niet) in beleggen tóch het overwegen waard. Een gemiddeld bedrijf scoort achter de schermen vermoedelijk nog vrij laag. Veel kleiner dan de AEX werkt duurzaam ondernemen bedrijfseconomisch niet echt, ondanks subsidies. De Groene Afslag, als dat al werkt en nog steeds bestaat, ligt bijvoorbeeld bij een afslag van de rijksweg A1, sluit bijna alle bedrijven als klant uit, en wordt mede betaald door de telefoonterreur van de Postcodenepperij. Nichemarkten. Ahold Delhaize doet op vele vlakken unieke kleine dingen, waaronder meer betalen dan een minimumjeugdloon, is wat dat betreft misschien ondergewaardeerd, maar doet dat ook weer met die Postcodenepperij, doet het soms op kosten of tot last van de klant, en vaker over de rug van Polen in hun DC's. Zo'n eigen kanshebber is dus al twijfelachtig, en arbitrair. Ik denk dat geen enkele van de kandaten een goed en eerlijk, duurzaam HRM-beleid heeft, met allemaal ongeveer dezelfde falende en personen uitsluitende werkwijzen. Waaronder discriminatie (leeftijd, geslacht, afkomst, ...) van zwaar overgekwalificeerde personen, maar dan toch bij de overheid klagen dat er niemand te vinden is. En ja, ik ben zeer terughoudend bij het uitreiken van oorkondes met daarop de bewering dat het oordeel "goud" is. Weet ik van mooie initiatiefjes van Albert Heijn Nederland, kom jij (terecht) met van die met nepconstructies uitgebuite Polen in vriesruimtes van hun distributiecentra aan. Hielp PostNL Afrika, dat in Nederland dan weer het minimumloon ontwijkt met nep-ZZPérs en met "normuren". Pfff... :-)Ik ga niet aan grondstoffenhandelaars vragen of de grote handelaar stapjes zou zetten, nota bene met benoemde redenen waarom het pronken met andermans veren kan zijn. (Klanten van) klanten die erom vragen, leveranciers die de problemen moeten gaan oplossen in ruil voor een onbekende premie, met banken als sponsor zonder duidelijke of gemeten tegenprestatie, en een eigen bijdrage die beperkt kan blijven tot één mogelijk niet permanent bezette werkplek (de desk). Het hoeft niet slecht te zijn, maar het hoeft ook geen stapje te zijn. Ik ben geen grondstoffenhandelaar, dus ik baseer mij slechts op de communicatie vanuit jouw link. Daaruit kan ik niet concluderen dat ik Trafigura op m'n blote knieën zou moeten bedanken voor hun leidende rol, en kan ik de vele haters van een volgens hen manipulatief Trafigura niet van weerwoord dienen.