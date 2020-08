Okee ik weet het nog .... Het is enorm lang geleden.Maar toch... Ik stond blijkbaar nog steeds ingeschreven bij google voor newsalerts over Spyker en plots kreeg ik dus weer een bericht.Het schijnt dat ene "Victor Muller" (kent u hem.nog?) Spyker weer auto's wil gaan laten maken.En iets over een Russische financier...Enfin leest u zelf maar:" HOME » AUTO-REIZEN » VICTOR MULLER STRIKT RUSSISCHE MULTIMILJONAIR ALS PARTNER VOOR SPYKERVictor Muller strikt Russische multimiljonair als partner voor Spyker – De autobouwer wil nu de langverwachte D8 Peking-to-Paris gaan bouwenBusiness Insider Nederland, ANP11:28, 29 aug 2020Deel dit artikel.Victor Muller heeft een nieuwe deal weten te sluiten die zijn automerk Spyker in staat moet stellen weer auto’s te gaan bouwen.Muller gaat in zee met de Russische multimiljonair Boris Rotenberg en diens zakenpartner Michail Pessis.Er moet volgend jaar ook een winkel in Monaco komen en het bedrijf wil een nieuw raceteam, dat moet gaan meedoen aan Le Mans.Opvallend is ook de aankondiging dat Spyker eindelijk de langverwachte Spyker D8 Peking-to-Paris wil gaan bouwen.Bekijk de homepagina van Business Insider voor meer artikelenAutofabrikant Spyker kent een turbulente geschiedenis, met zelfs een kortdurende escapade in de Formule 1. Ondernemer Victor Muller kan nu weer een nieuwe deal aankondigen die de productie van nieuwe auto’s zeker moet stellen. Daarvoor gaat hij in zee met de Russische multimiljonair Boris Rotenberg.De deal met Rotenberg en diens zakenpartner Michail Pessis moet Spyker in staat stellen weer op enige schaal auto’s te gaan bouwen.Muller heeft nog meer ambitieuze plannen, volgend jaar wil hij een winkel in Monaco openen én de onderneming moet weer een eigen raceteam krijgen.Lees ook op Business InsiderEiland Tuvalu - Zonder CoronaIn deze 10 landen zit je zeker coronavrij – ook de regimes in Noord-Korea en Turkmenistan melden nog geen besmettingenVoor de enthousiastelingen is er nog iets om naar uit te gaan kijken; Spyker gaat volgens de nieuwe plannen eindelijk de langverwachte D8 Peking-to-Paris bouwen.“Dit is een hele grote deal voor ons. Er zijn tientallen miljoenen euro’s mee gemoeid”, zegt Muller in gesprek met het ANP. Het is de bedoeling dat er halverwege volgend jaar drie verschillende modellen van Spyker geproduceerd gaan worden in een fabriek van Rotenberg in Trier.Die fabriek heeft volgens Muller een capaciteit van ongeveer vijfhonderd auto’s per jaar. Maar hoeveel exemplaren uiteindelijk van de band gaan rollen, valt nog te bezien. Spyker wil de productie zoveel mogelijk laten afhangen van de vraag.Spyker exprience center in MonacoDe vestiging in Monaco moet een soort ‘experience center’ worden, bedoeld om de aandacht in de autowereld weer op de Nederlandse onderneming te vestigen.Voor het opzetten van een nieuw raceteam denkt men dit keer niet aan de Formule 1, maar aan races als de 24 uur van Le Mans.Eerder dit jaar werd er nog een aan Spyker verwant bedrijf failliet verklaard. Spyker Services, dat zich bezig hield met het onderhoud van sportauto’s, ging in maart op de fles. Via de nieuwe plannen denkt Muller straks alle schuldeisers van Spyker Services terug te kunnen betalen.Spyker probeert onder leiding van Muller al jarenlang voet aan de grond te krijgen als fabrikant van exclusieve sportwagens. Dat Muller denkt dat hij dit keer wel een slag kan slaan, komt door zijn grote vertrouwen in Rotenberg. Die kent hij al jaren en Rotenberg zou met ongeveer tien Spykers tevens de grootste Spyker-fan en -verzamelaar ter wereld zijn. Daarbij is Rotenberg, naar verluidt een vriend van de Russische president Vladimir Poetin, met zijn team SMP Racing al een bekende op het circuit in het Franse Le Mans.‘Soms is een beursnotering ook een nachtmerrie’Spyker was vroeger jarenlang genoteerd aan de beurs in Amsterdam, tot het bedrijf het Damrak in 2013 via de achterdeur verliet. Aan een nieuwe beursgang denkt Muller niet. “Dat hebben we toen gedaan, maar het heeft ons weinig opgeleverd. En soms is een beursnotering ook een nachtmerrie, bijvoorbeeld in de tijd met Saab.”Muller was zo’n tien jaar terug korte tijd de hoogste baas bij Saab, na de overname van het iconische maar zieltogende Zweedse automerk door het veel kleinere Spyker. De krachtenbundeling tussen de twee verlieslatende autobedrijven werd geen succes. Eind 2011 ging Saab alsnog failliet.LEES OOK: Spyker presenteert weer een nieuw model "