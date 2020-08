Aandeel Pharming Group AEX:PHARM, NL0010391025

Welkom op de Pharming September 2020 draad!



Een spannende maand.



Hot topic is het COVID-19 onderzoek dat momenteel loopt, en staat te starten in de US, waar mogelijk deze maand een update over komt.



Details studie Basel, onder leiding van Osthoff:



Intervention/treatment

Active Comparator: active treatment arm

treatment with conestat alfa in addition to standarf of care

Drug: Conestat alfa

Conestat alfa (8400 Units (U) followed by 4200 U every 8 hours, 9 administrations in total) will be administered as a slow intravenous injection (5-10 minutes) over a 72 hour period.



Status: gestart





Details studie USA, onder leiding van Pharming :



Arm Intervention/treatment

Experimental: Ruconest

Patients receive (150 U/ml) of Ruconest at a 50 U/kg dose (max dose of 4200 U) as a slow intravenous injection via a peripheral every 12 hours; for 4 days. A total of 8 doses will be administered.

Drug: Ruconest

Patients will be randomized to Ruconest or Standard of Care



Status: Start in September volgens clinicaltrials.