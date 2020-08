Beleggingsfonds Eurocommercial Properties AEX:ECMPA, NL0000288876

quote:

Branco P schreef op 30 augustus 2020 15:55:

+ 61 mio toename borrowings

[...]Je zit volgens mij in de condensed consolidated statement of cash flows te kijken en daarin worden de herwaarderingen meegenomen, dus dat is volgens mij niet de juiste plek om te kijken.Je moet naar de condensed consolidated statement of profit or loss kijken en dan de herwaardering en de fair value movement van de renteswaps eruit filteren. Dan kom je op 108,6mio euro winst voor belasting uit in de afgelopen 12 maanden waarvan 60,4mio uit H2 2019 en 48,2mio uit H1 2020.Er is in H1 2020 zo'n 37,4 mio aan extra cash toegevoegd aan de reservepot (cashpositie toegenomen van 32mio eind'19--> 69,4mio eind juni'20):+ 48,2 mio winst- 19,7 mio aan huurkortingen die pas vanaf H2 2020 geamortiseerd worden- 34,6 mio Capex waarvan 20 mio development uitgaven (Valbo 5 mio, Fiordaliso 8mio en I Gigli 8 mio).- 22,2 mio per saldo minder vooruitbetaalde huren+ 32,7 mio toename cashpositieDat sluit nog niet precies aan met de toevoeging aan de cashreserve van 37,4mio dus ik doe ergens nog iets niet goed, maar wat je ziet is dat er wat extra geleend is ter compensatie van het feit dat huurders niet meer ver van te voren de kwartaal huur betalen maar grotendeels nu per maand (deels achteraf) aan het betalen zijn geslagen. Dat scheelt je ca. 20 miljoen liquiditeit en verder is er ook ca. 20 miljoen aan huren kwijtgescholden die boekhoudkundig pas in de komende jaren verwerkt wordt, maar die cash is er nu natuurlijk ook niet want die huren zijn niet binnengekomen. Al met al is het grootste gedeelte van de extra opgenomen leningen terecht gekomen in de liquiditeitsreserve die eind juni op 69,4 mio staat.In juli 2020, dus dat is na einde verslagperiode, werden twee leningen met staatsgarantie in Italië afgesloten (24 mio) waardoor de cashpositie nu verder moet zijn toegenomen (van 69,4 naar 93,4 mio)Er is duidelijk gesteld dat de afgesloten deals met de huurder neerkomen op kwijtschelden van 50% tot 100% van de huren tijdens de lock down periode. Met al die huurders (83% tot nu toe) zijn dus geen huurkortingen voor de periode vanaf 1 juli overeengekomen. Met de overige 17% (en die bevinden zich met name in Frankrijk) is nog geen deal gesloten, dus als er wordt aangegeven dat 93% van de huur van juli is binnengekomen dan zegt dat twee dingen:* De huren van juli liggen bij die 83% huurders waarmee deals zijn gesloten nog gewoon op het pre covid niveau en je kunt er nagenoeg vanuit gaan dat vrijwel deze gehele 83% ook gewoon de juli huur betaald heeft.* En dan is er dus al een verdere 10% huur binnengekomen voor juli die ziet op die 17% van de huurders (met name in Frankrijk) waarmee nog geen deal gesloten is. Collection rate in Frankrijk voor juli staat dan ook al reeds op 85% ondanks dat met 48% van de huurders nog deals gesloten moeten worden.Dat in antwoord op je vraag hoeveel huurders nu (vanaf juli 2020) nog steeds uitstel (of tijdelijke verlaging) van de huurverplichting kennen. Die zijn er dus vooralsnog niet, maar er zouden er in die 17% huurders waarmee nog deals gesloten moeten worden wel nog een aantal kunnen zitten, afhankelijk van de precieze deals. Een aanzienlijk deel van deze huurders heeft echter wel al gewoon de volledige juli huur betaald, dus bij die huurders lijkt het niet voor de hand liggend dat die kortingen gaan krijgen op de huren van juli 2020 en verder.