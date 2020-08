B&S profiteerde van lange wachttijd bij Amazon.com16:23(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft tijdens de coronacrisis geprofiteerd van sterke online-verkopen van parfums in de Verenigde Staten, toen de wachttijden opliepen bij rivaal Amazon.com. Dat zei financieel directeur Peter Kruithof van het distributiebedrijf maandag in een gesprek met ABM Financial News.Het bedrijf dacht aanvankelijk dat deze extra toeloop van korte duur zou kunnen zijn, maar ziet nu dat veel nieuwe klanten blijven hangen, zei de CFO.In de grote drukte van de coronacrisis gaf Amazon.com voorrang aan bestellingen van eerste levensbehoeften. Dat leidde ertoe dat voor producten als parfums de wachttijden opliepen tot soms wel twee weken."Je kunt je voorstellen dat als je een flesje parfum wil bestellen voor de verjaardag van je moeder over drie dagen, dat je niet zo lang wilt wachten en een ander verkoopkanaal zoekt", zei Kruithof.Zo kwamen er veel nieuwe klanten bij voor Fragrance.net, het grootste online-platform voor parfums in de VS dat in 2018 werd overgenomen. En een groot deel van die klanten blijkt terug te keren, zegt Kruithof, volgens hem mdat ze merken dat ze gemakkelijk aankopen kunnen doen en snel de juiste producten ontvangen, tegen prijzen die vaak lager zijn dan bij Amazon.Afgezien van de tijdelijke bottleneck bij de grote rivaal gaf de coronacrisis sowieso een impuls aan de onlineverkopen, wat een segment is waar B&S Group toch al op aan het focussen was. Dat zal nu nog meer het geval zijn, zei Kruithof.De marge op deze retailproducten ligt hoger dan op de artikelen die B&S Group in andere segmenten in bulk verkoopt, of, zoals in het segment sterke drank, met een fors aandeel van de omzet in accijns.Dat komt goed uit, omdat B&S de levering aan winkeltjes op luchthavens, die eveneens hoge marges oplevert, vrijwel geheel zag stilvallen. Hoewel dit Travel-segment, net als de stilgevallen levering aan cruiseschepen, slechts een klein percentage van de totale omzet van B&S Group uitmaken, is de impact op de marge wel voelbaar.De CFO van B&S Group denkt dat het een redelijke ambitie is om met de totale omzet in 2021 weer terug te keren naar het niveau van 2019. Voor wat betreft de marges is dat echter onzekerder, zei hij.Voor wat betreft de luchthavenwinkels denkt het bedrijf "spekkoper" te zijn als de omzet in 2021 weer zou herstellen tot de helft van wat het in 2019 was.In het tweede kwartaal zag de groep de omzet van sterke drank in China opveren, maar dat ging wel ten koste van de marges. Omdat grote producenten zoals Johnny Walker of Jack Daniels bleven produceren, zat de hele keten met overschotten. In het eerste kwartaal was de Chinese markt abrupt op slot gegaan door de uitbraak van het coronavirus."We hebben ervoor gekozen om mee te gaan met de marktprijs om de magazijnen schoon te hebben", zei Kruithof. Dit leidde tot verkoop tegen afbraakprijzen. Dit zal geleidelijk moeten herstellen naarmate de overschotten verdwijnen.Het aandeel schoot maandag ruim 24 procent omhoog, nadat bleek dat B&S Group niet alleen de omzet sneller dan verwacht had zien herstellen in het tweede kwartaal, maar ook de kaspositie sterk had verbeterd, dankzij stringent voorraadbeheer. Ook zorgen over de schuldpositie werden weggenomen.De omzetmeevaller kwam deels doordat Action, een belangrijke afnemer van hygiëneproducten zoals deodorants en wasmiddelen, zijn 900 winkels weer eerder dan verwacht kon openen.Het omlaag brengen van de voorraden was een kwestie van het zoeken van alternatieve verkoopkanalen en het schrappen van bestellingen bij toeleveranciers. "De commerciële mensen hebben daarvoor heel hard gewerkt en verdienen een compliment", zei Kruithof.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.