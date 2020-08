Echter mogen we die groei verwachten ? Immers zijn we in Europa niet al in Japanse toestanden ? gaat de VS nu niet ook die kant op ?Maw steeds meer zombie bedrijven. Hier zijn al meerdere studies naar gedaan al voor de covid uitbraak, dat zal nu alleen maar erger worden natuurlijk.Groei Japan:Japan gdp growth rate for 2019 was 0.65%Japan gdp growth rate for 2018 was 0.32%Japan gdp growth rate for 2017 was 2.17%Japan gdp growth rate for 2016 was 0.52%Groei USA:U.S. gdp growth rate for 2019 was 2.33%U.S. gdp growth rate for 2018 was 3.18%U.S. gdp growth rate for 2017 was 2.22%U.S. gdp growth rate for 2016 was 1.57%Dat is nogal een verschil. Nou is het wel zo dat de bevolking in Japan niet meer groeit en zelfs langzaam krimpt , terwijl de bevolking in de USA wel blijft groeien (wel stuk langzamer ook).Gecorrigeerd voor bevolkingsgroei groeit USA 2 keer zo snel als Japan afgelopen decennium.Echter zelfs bij een groei van slechts 2,5% (=halvering) hoort nog een k/w verhouding van 25. Dat is maar 25% lager. Dus zo'n correctie valt best mee moet ik zeggen.