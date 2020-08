Aandeel Galapagos AEX:t20925, BE0003818359

Terwijl Galápagos Scipher Medicine inschakelt op de jacht naar targets die een rol spelen in IBD (inflammatoire darmziektes), gaat een andere ontwikkeling binnen Scipher Medicine de eerste- en tweedelijns medicatiebesluiten in RA drastisch overhoop gooien, is mijn verwachting. Mijn verwachting is ook dat het een gunstige ontwikkeling is voor de selectieve JAK-remmers Rinvoq en Jyseleca.Reumatoïde artritis (RA) treft 1,6 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Indien onbehandeld, leidt RA tot progressieve gewrichtsschade, waarbij een op de drie patiënten binnen 5 jaar blijvend arbeidsongeschikt blijft.Naar schatting 90% van de RA-patiënten in de VS wordt behandeld met TNF-remmer(TNFi)-therapieën als eerstelijns gerichte behandelingen. De meerderheid (meer dan 65%) van de patiënten slaagt er echter niet in om met deze benadering een adequate respons te bereiken.Deze lage responspercentages hebben ernstige gevolgen op de lange termijn voor patiënten. Degenen die onvoldoende reageren op TNFi-therapieën hebben tweemaal zoveel gewrichtsvervangende operaties, bezoeken aan de spoedeisende hulp en klinische ziekenhuisopnames in hun eerste jaar van behandeling.Begin 2019 meldde Scipher Medicine positieve resultaten voor PrismTM, een medicijnresponstest die de ziektekostenverzekeringssector $ 20 miljard kan besparen door te vermijden te betalen voor ineffectieve therapieënDe bloedtest zorgt ervoor dat patiënten met auto-immuunziekten vanaf dag één de meest effectieve behandeling krijgen voorgeschrevenDe gepatenteerde bloedtest voorspelt nauwkeurig de non-respons op antitumor necrosefactor (anti-TNF) therapieën, waaronder Humira®, Enbrel® en Remicade®. Anti-TNF-therapie is de meest verkochte geneesmiddelenklasse ter wereld, maar een meerderheid van de patiënten die een dergelijke therapie voorgeschreven krijgen, haalt de behandelingsdoelen niet. Prism helpt patiënten die niet reageren op anti-TNF-therapie toegang te krijgen tot alternatieve effectieve geneesmiddelen.Op 28 juli publiceerde Scipher Medicine nieuwe succesvolle studieresultaten.“Ongeveer 90% van de patiënten met reumatoïde artritis krijgt TNFi-therapie voorgeschreven na falende disease-modifying anti-reumatic drugs (DMARD's), zoals methotrexaat. Een meerderheid van de patiënten slaagt er echter niet in om een ??klinisch betekenisvolle verandering te bewerkstelligen ”, aldus Dr. Slava Akmaev, Chief Technology Officer van Scipher Medicine. “De behoefte aan precisiegeneeskunde bij reumatoïde artritis en andere complexe ziekten is nog nooit zo duidelijk geweest, vooral nu de toegang van leveranciers ernstig beperkt is als gevolg van toegenomen bezorgdheid over de pandemie van COVID-19. PrismRA heeft het vermogen om TNFi-medicijncycli te beperken en patiënten te helpen hun ziekte effectiever te behandelen."“In deze studie hebben TNFi-therapieën bijna 70% van de niet-gestratificeerde patiëntenpopulatie niet geholpen om een ??adequate respons te bereiken. De PrismRA-ziektekenmerktest had kunnen voorkomen dat veel van deze personen een medicijn slikten dat de tekenen en symptomen van hun ziekte niet voldoende verlichtte, ”aldus Jeffrey Curtis, MD, MS, MPH, hoogleraar Geneeskunde bij de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie aan de Universiteit van Alabama in Birmingham. “RA is een complexe ziekte met meerdere biologische factoren die betrokken zijn bij ziekteprogressie en ernst. Een test zoals PrismRA kan een krachtig hulpmiddel zijn om patiënten op het juiste moment met de juiste behandeling te behandelen."PrismRA werd gevalideerd met behulp van de Comparative Effectiveness Registry to Study Therapies for Arthritis and Inflammatory Conditions (CERTAIN) dataset van 175 biologisch-naïeve RA-patiënten van het Consortium of Rheumatology Researchers of North America (CORRONA). PrismRA identificeerde patiënten die waarschijnlijk geen adequate respons op TNFi-therapieën hadden met een positief voorspellende waarde (PPV) van 89,7% en een specificiteit van 86,8%. Over het algemeen heeft een patiënt die door PrismRA wordt geïdentificeerd als een niet-reagerende patiënt 6,6 keer meer kans om onvoldoende te reageren op een TNFi-therapie in vergelijking met iemand die die moleculaire signatuur mist.Scipher Medicine wordt ondersteund door Khosla Ventures, Northpond Ventures en UnitedHealth Group (tickercode UNH). De eerste twee zijn durfkapitalisten, de laatste is de grootste speler in de Amerikaanse gezondheidszorg. Als UNH overtuigd is/wordt dat deze ontwikkeling kostenbesparend is, kan het hard gaan.Bronnen: