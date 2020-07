Aandeel Air France-KLM PSE:AF, FR0000031122

Yep, en ook Air France - KLM zal ook mee moeten gaan in de Energy transitie naar Hydrogen anders is dit bedrijf ook gedoemd te verdwijnen, door nieuw kleinere vliegtuigmaatschappijen die wel 'transformeren"ZeroAvia Targeting 19-seat Market with Hydrogen PowerZeroAvia, a company with operations in the US and UK, says retrofitted 19-seat aircraft, powered by hydrogen fuel cells, is the most cost-effective way for regional commercial operators to introduce zero emission flying in the next few years.It says retrofitting larger aircraft like the 50-seat and 70-seat ATR is feasible but would require liquid hydrogen whereas 19-seat aircraft could be powered by compressed hydrogen, ZeroAvia’s business development and project manager, Julian Renz, tells Smart Aviation APAC.- -PATH TO CLEAN AVIATION IN A NEW WORLD