Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB, NL0000337319

Het was weer een teleurstellende maand juli. Er zit geen schot in de co2/pfas/vergunningen de zg. noodkreten van de 2e kamer ten spijt. Het lijkt wel of het ze geen fluit kan schelen. Geen vooruitziende blik en als die er wel is dan slechts voor de Bühne. Wachten ze wat de woningbouw betreft op vrijkomen van bestaande woningen van hen die de pech hebben gehad aan corona ten onder te gaan? Wranger moet het niet worden. Dan hebben we nog fors last van de pandemie die voortgang van lopende projecten beperkt en nieuwe opdrachten in de koelkast zet.

De geopolitiek werkt ook al niet mee, echter dat is geen uitzondering. De indexen in de US stuiteren alle kanten uit gebaseerd op gratis geld en hoop gevolgd door Europa en de rest. De ratio is volkomen verdwenen en, voor als dat niet altijd al was, dan zeker aangetast door corona.

Maar, de grootste oorzaak van vertoeven op de glijbaan is BAM zelf. De sluizen in Duitsland en Nederland, de pech met het museum van de toekomst dat voor betaling aan Bam altijd toekomst zal blijken te zijn. De busbaan uit de oudheid die ons de komende 2 jaar weer financieel gaat opbreken met een claim van 80 miljoen pondjes. En dan de giga voorziening betreffende instorting van een tunneldeel onder de Keulse bib 10 jaar geleden etc. etc.

Er moet veel gebeuren om 2020 op de 0 % te krijgen. Het lijkt mij een helse onmogelijke toer voor de nieuwe ceo en toch zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Dan komt waarschijnlijk de drogreden dat het verlies iets minder is dan verwacht werd. Blijft staan een historisch verlies dat zijn gelijke niet heeft.

20 augustus wordt er een tipje van de grauwsluier opgelicht en mogelijk geldt oplichten ook voor ons beleggers. Hoe vaak zijn we er al ingetuind, verzachtende woorden en verhullend beleid gevolgd door het deksel op de neus. De verrassingen zijn talloos. Je zou er cynisch en pessimistisch van worden.

Mijn 12 1/2 jarig Bambelegjubileum zit er al weer een tijdje op, geen horloge geen bedankje, slechts een loden last.

Merlijn waar ben je?