Aandeel Galapagos AEX:t20925, BE0003818359

Ondanks fantastische onderbouwingen van WIC en laatst nog Badet01 blijft een partij de koers maar drukken.

Ja ik krijg ook steeds meer het gevoel dat er wat groots achter zit.

Dit extreem drukken sinds 12 mei (koers tussentijds 216€)



Maakt allemaal niet meer uit goed nieuws of zelfs positief advies EMA koers moet en zal steeds lager gezet worden.

Beleggers op het forum zoeken steeds naar verklaringen.

Steeds dagelijks hetzelfde patroon, bij opening fors drukken met flinke omzet en dan valt de omzet helemaal stil, elke poging om te herstellen drukken ze volledig de kop in.

Vast zetten op een flink lagere koers en houden in die ranch.

Zogenaamd als US open gaat gaan de yanken zogenaamd verkopen, zo wil met het doen lijken.

De omzet daar is vaak maar 1/4-1/5 van de omzet hier.



Sinds 12 mei de AEX groen of donker groen ( zie even eerste week van juni sommige AEX fondsen stegen 10%) gaat de druk er vol op en op rode negatieve beurs dagen met verlies AEX is het koers verlies van Gala keer 2 of 3.

50€ is er sindsdien af met zelf 3 goede persberichten en met klap op de vuurpijl positief advies EMA oftewel goedkeuring 100 en 200 mg koers zelfs fors onderuit.



Het begint nu extreem te worden dat onafgebroken drukken.

In de periode dat het constante drukken begon hoorden we via de media dat Gilead is benaderd door Astra Z. is dit toeval ? Het begint er steeds meer op te lijken dat een Hedge fund voor eigen gewin of in opdracht van.........? de koers controleert.

Waarom horen we op het forum niks meer van Onno ? Heeft CEO O’Day hem even de wacht aangezegd ?

Zijn er mogelijk gesprekken tussen Gilead en Astra ?

Waarom maakt Gilead nog steeds geen gebruik van de openstaande warrants bij de alsmaar lagere koers. (Omdat ze in gesprek zijn ?)



Wordt Galapagos uiteindelijk toch slachtoffer van hun tot nu toe behaalde successen ondanks de mega deal met Gilead ?

Zoals Onno al aangaf een overname is nu wel heel moeilijk maar theoretische kan het wel.

Astra en Abbvie weten heel goed wat de ambitie is van Onno en zijn team.

In de markt van ontstekingsremmer ziekten is Abbvie de grootste speler qua omzet. Gilead en Galapagos gaan ongetwijfeld een flink staat van die taart opsnoepen.

Toledo kan daar straks nog een flinke schep boven op doen, dan nog GLPG 1690 en 1972 etc etc.

Abbvie kan nooit Gala volledig inlijven maar dat is ook niet nodig, bij 40-50% van de aandelen bepalen ze nog meer dan Gilead wat er gebeurt als het zover komt.

Het verlies aan omzet komt indirect weer terug.

Blijft gewoon extreem het koers verloop van Galapagos en lijkt steeds gekker te worden.



Destijds met Crucell ook gevestigd in Leiden stond de koers op 24-25€ onafgebroken tegen de stroom in bleef de koers dalen, beleggers waren keer op keer verbaasd en zochten naar een reden van de als maar dalende koers richting de 17-18€ en jawel daar kwam de aap uit de mouw het grote Johnson&Jonhson kwam met een bod van 24-25€ op Crucell.

Ze zaten niet zelf aan de knoppen om de koers drukken nee daar hebben ze professionele hedge fonds voor ingezet die weten hoe ze het spel moet spelen en die koers op de borden te zetten die gewenst is.



Het zijn wel allemaal veel ??????? maar sluit het niet uit dat dit straks de puzzelstukjes zijn van de puzzel waarom de koers van Galapagos onafgebroken de kelder in moet.